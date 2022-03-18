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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄羅斯砲擊烏東城鎮釀21死 美官員稱已射逾千枚飛彈

2022/3/18 06:58（3/18 07:51 更新）
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烏克蘭東部梅列法鎮17日遭俄羅斯軍隊砲擊，造成至少21人死亡、25人受傷。（圖取自facebook.com/police.kharkov）
烏克蘭東部梅列法鎮17日遭俄羅斯軍隊砲擊，造成至少21人死亡、25人受傷。（圖取自facebook.com/police.kharkov）
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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭的行動進入第4週，地方檢察官表示，烏克蘭東部梅列法鎮（Merefa）今天遭到俄羅斯軍隊砲擊，造成至少21人死亡、25人受傷。

檢方在臉書（Facebook）貼文中寫道，砲彈於今晨擊中鎮上一間學校和一處文化中心，傷者中有10人情況嚴重。

檢方隨聲明附上一張照片，當中顯示，有一棟多層樓建物中段被毀，窗戶碎裂噴飛，救難人員在殘骸中持續搜救。

梅列法鎮北方約30公里處就是烏克蘭第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），最近幾週，哈爾科夫已遭俄軍猛烈空襲，損害慘重。

一名美國國防部高官表示，自俄軍開始入侵烏克蘭以來，已對烏克蘭目標發射超過1000枚飛彈。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天則告訴聯合國安全理事會，世衛已查明在烏克蘭有43起攻擊是鎖定醫護單位，造成12人死亡、數十人受傷，含醫護人員在內。

譚德塞告訴安理會：「在任何衝突中，攻擊醫護就是違反國際人道法。」但他未指明這些攻擊應歸咎於誰。（譯者：楊昭彥）1110318

（圖取自facebook.com/police.kharkov）
（圖取自facebook.com/police.kharkov）
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