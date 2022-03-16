馬立波300土耳其公民 土俄外長會商人道停火

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（中央社記者何宏儒安卡拉16日專電）土耳其外長卡夫索格魯穿梭莫斯科、基輔調停戰火。他今天與俄羅斯外長拉夫羅夫會談後呼籲緊急人道停火，以撤離烏克蘭馬立波巿平民。據報至少300名土耳其人受困當地。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）與拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面後告訴記者：「自從俄羅斯—烏克蘭開戰以來，我們立場向來明確，我們竭盡所能地為外交開闢空間，致力達成人道停火和永久停火。」

他表示：「我們將繼續在此一進程上加大力道做到外交優先。如果沒有俄羅斯和烏克蘭的信任，我們就無法充分投入這些努力。」

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，卡夫索格魯呼籲「緊急」人道停火，強調從烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）撤離土耳其公民和平民是安卡拉首要之務。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，至少有300名土耳其人，以及他們為數更多非土耳其籍的家庭成員仍受困馬立波。

馬立波位於被俄羅斯兼併的克里米亞（Crimea）和親俄分離主義者掌控的頓巴斯地區（Donbass region）之間，具重要戰略意義。

烏克蘭官員指出，已經確認有逾2400位平民命喪馬立波，但是實際死亡數恐怕遠高於此。報導指出，俄軍持續轟炸當地，民眾在砲擊中試圖駕車奔逃，許多平民曝屍道途。

至少有150人躲進馬立波的蘇丹蘇萊曼清真寺（Sultan Suleiman Mosque）。2005年由土耳其商人興建的這座清真寺目前由土耳其宗教事務主管機關宗教事務局（Diyanet）管理。

上週曾出現俄軍攻擊蘇丹蘇萊曼清真寺的報導，不過清真寺基金會負責人哈哲歐魯（Ismail Hacioglu）對此予以否認，強調清真寺未遭攻擊、人員安全。但是他表示，馬立波沒電、沒水、沒天然氣，大部分公寓的窗戶已因砲擊而被打碎。

卡夫索格魯今天還表示，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）可能很快會與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就撤離馬立波平民一事會商。

他期許俄、烏領導人能夠儘早面商，達成永久停火協議，終結戰爭和人員死傷。

拉夫羅夫則表示，土耳其務實地採取平衡作法，「我們在烏克蘭議題上有一些意見分歧，但是土耳其的平衡立場對我們很有價值」。

他稍早曾表示，莫斯科正面看待土耳其和以色列提出的調停建議。

卡夫索格魯穿梭莫斯科和基輔，預定明天與烏克蘭進行會談。基輔當局13日曾表示，正與土耳其和以色列等調解人合作，制定與俄羅斯的和談架構。

拉夫羅夫、烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）10日曾在土耳其會面，為俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，兩國首度由部長會商危機。會談結果在停火議題上毫無進展。（編輯：黃自強） 1110316