俄羅斯拒遵守國際法院停戰命令 稱努力與烏克蘭和談

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）國際法院昨天裁定，俄羅斯應停止對烏克蘭的軍事行動。克里姆林宮今天宣布，拒絕遵守這項命令，並宣稱他們正投入大量精力，與烏克蘭進行和平談判。

國際法院（The International Court of Justice, ICJ）昨天裁定，俄羅斯應立即停止2月24日在烏克蘭境內展開的軍事作戰行動，且俄國須確保由該國政府控制或支持的武裝勢力不會繼續展開軍事行動。

判決出爐次日，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應，「我們無法將這項決議列入考慮」；並說，交戰雙方都必須同意判決內容，才可能實際執行判決，但「在本案中，雙方並無共識」。

培斯科夫聲稱，負責與烏克蘭談判終結戰事的俄國代表團「展現出的協商意願，遠比對方多」。

他強調：「我方代表團正投入大量精力（進行和談），我們的準備也較對方更充分。」

他說：「同意這類（協商）文件、遵守所有相關規範、切實執行文件內容，就能非常快速的終結戰爭。」

先前英國「金融時報」（Financial Times）報導，俄烏雙方的和平計畫談判已有重大進展，對此，培斯科夫澄清：「這種說法是不對的，（報導中）有些內容屬實，但整體而言（報導內容）並不正確。」（譯者：施施/核稿：張佑之）1110317