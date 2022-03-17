馬立波劇院毀於俄軍空襲 內有千人避難當局估傷亡慘重

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烏克蘭外交部長庫列巴17日在推特貼出馬立波戲劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自https://twitter.com/DmytroKuleba）

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（中央社基輔16日綜合外電報導）根據今天上傳於社群媒體的影片，烏克蘭東南部港都馬立波近日有平民避難的戲劇院（Drama Theater）已遭嚴重摧毀，戲劇院兩側的牆壁與屋頂都塌陷。

美國私人企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）發布14日取得的衛星影像，當中顯示紅色屋頂的馬立波戲劇院（Mariupol Drama Theatre）外，地面上有著大大的「孩童」俄文字樣，意味著有孩子們在此。紐約時報稱這些字是在12日左右寫上。

紐時引述馬立波（Mariupol）市長幕僚安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指出，之前戲劇院內約有1000人，但目前不清楚有多少人生還。

他說砲擊行動持續未歇，「我無法評估有多人死亡，沒人能走入斷垣殘壁展開援救或判定有多少人生還。我們希望至少有些人能活著。這是不人道的罪行。」

安德留申科說，民眾躲在戲劇院所有角落，包括地下室與地面一樓。

美國私人企業馬薩爾科技14日的衛星影像顯示，紅色屋頂的馬立波戲劇院外，地面寫著大大的「孩童」俄文字樣。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）

馬立波市政府在社媒平台Telegram上說，有數以百計的民眾躲在戲劇院內，「（傷亡）規模無法預估。正在釐清罹難者的資訊」。

頓內茨克地區（Donetsk）的最高烏克蘭官員基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）譴責俄羅斯發動空襲摧毀劇院。

俄羅斯國防部長否認俄軍對劇院發動攻擊。

俄軍已包圍亞速海戰略港都馬立波一個多星期，切斷平民取得糧食、飲水、電力與供暖。炸彈、飛彈與砲彈落在公寓住宅區、商店與醫院院區上，其中還包括一座婦幼醫院，當地官員很難清點罹難者人數。

已併入烏克蘭國家衛隊（Ukrainian National Guard）編制的極右軍事組織亞速營（Azov Battalion）3日上傳在戲劇院拍攝的影片。根據紐時檢視，影片看到戲劇院內擠滿家庭與年幼兒童，還聽到嬰兒哭泣聲，一名穿軍服武裝男子多次出現在畫面中。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110317