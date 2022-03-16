更多編輯台推薦新聞：
村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思
文化

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄軍轟炸烏克蘭南部車站 強占馬立波醫院挾人質

2022/3/16 20:19（3/16 21:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭東南部港市馬立波遭俄羅斯軍隊圍城。圖為11日俄軍砲擊馬立波建築物。（美聯社）
烏克蘭東南部港市馬立波遭俄羅斯軍隊圍城。圖為11日俄軍砲擊馬立波建築物。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭第聶伯羅16日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波遭俄羅斯軍隊圍城，數以千計的難民逃到南部札波羅熱市避難，但俄軍今天轟炸札波羅熱一座火車站，還在馬立波市挾持一座醫院的400人當人質。

法新社報導，札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長史塔魯克（Alexander Starukh）在Telegram社群媒體平台寫道：「札波羅熱首度有平民目標被轟炸。火箭落在札波羅熱2號火車站所在區域。」史塔魯克稱無人傷亡。

札波羅熱市是民眾逃離馬立波後第一個安全落腳點，許多人會接著往烏克蘭西部前進，到波蘭或是其他鄰近國家。

根據援助機構，馬立波市正面臨一場人道浩劫，猛烈轟炸造成約40萬居民無自來水或暖氣，而且糧食不足。昨天約有2萬人成功透過與俄軍協商的人道走廊離開馬立波。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，今天馬立波是否開放人道走廊給更多平民撤離，仍是一項「未決問題」。

韋列舒克也在視訊談話中說，俄軍從砲兵陣地對馬立波市一座醫院的院區開火，如今已掌控昨天拿下的這座醫院，把院內400名工作人員和病患當人質。路透社無法立即驗證這項消息。

馬立波市距離俄羅斯邊界55公里。拿下當地對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）來說，會是一項戰略突破。

烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）原先就有部分土地遭親俄分離主義分子占領，原屬烏克蘭的克里米亞半島則於2014年遭莫斯科併吞，而馬立波市恰好夾在兩者之間。

俄軍也從克里米亞半島對烏克蘭南部重要城鎮發動攻擊。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110316

延伸閱讀
烏克蘭最破壞性反擊 摧毀多架俄軍直升機衛星照全拍到烏克蘭太平間屍袋散落雪地 員工：我沒見過這種慘況影片／車諾比核電廠遭圍困 官員絕望：恐成另一個福島分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了戰火與疫情夾擊 烏克蘭醫護雙線抗戰俄烏談判 俄羅斯外長：部分內容接近達成協議俄軍繼續轟炸烏克蘭首都 數聲爆炸巨響致2傷[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀