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烏克蘭最破壞性反擊 摧毀多架俄軍直升機衛星照全拍到
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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭最破壞性反擊 摧毀多架俄軍直升機衛星照全拍到

2022/3/16 12:21（3/16 13:18 更新）
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CNN報導，衛星照片顯示烏克蘭機場冒出濃濃黑煙，多架俄羅斯軍用直升機遭摧毀起火。（圖截自CNN網頁cnn.com）
CNN報導，衛星照片顯示烏克蘭機場冒出濃濃黑煙，多架俄羅斯軍用直升機遭摧毀起火。（圖截自CNN網頁cnn.com）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）美國星球實驗室公司（Planet Labs）最新衛星影像顯示，俄羅斯多架軍用直升機今天在刻松國際機場（Kherson International Airport）遭烏克蘭部隊摧毀。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，衛星照片顯示機場冒出濃濃黑煙，多架直升機起火。

這是烏軍在此次交戰中對俄軍直升機最具破壞性的攻擊，至少3架俄軍直升機著火或被摧毀，機場附近的軍用車輛也遭擊中。

另一張由無人機在鄰近科米沙尼（Komyshany）村落拍攝的影像，也顯示機場冒出大量黑煙。

CNN已透過地理位置定位，證實這張照片的真實性。

追蹤全球大型火災的美國國家航空暨太空總署 （NASA）「火災資訊資源管理系統」（The Fire Information for Resource Management System, FIRMS），也掌握到刻松機場的這場軍事攻擊。

根據「火災資訊資源管理系統」蒐集的資料，這場軍事攻擊發生在當地時間下午1時42分左右。

美國公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）昨天的衛星影像顯示，俄軍多架直升機停在刻松國際機場停機坪，周邊地區也停放多輛軍車。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110316

俄羅斯多架軍用直升機在刻松國際機場遭烏克蘭部隊摧毀。（中央社製圖）
俄羅斯多架軍用直升機在刻松國際機場遭烏克蘭部隊摧毀。（中央社製圖）
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