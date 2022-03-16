澤倫斯基對美國會演說 俄談判要求中立烏克蘭拒絕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基16日對美國聯邦參眾議員發表視訊演說，開場時獲現場人員起立鼓掌致意，眾議院議長裴洛西（台上站立者）說，議員們都對澤倫斯基的勇敢領導懷抱敬意。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天對美國聯邦參眾兩院議員發表視訊演說，再度呼籲在烏克蘭上空設禁航區；俄烏兩國今天持續談判，俄方要求基輔維持中立 烏方則希望獲得國際部隊保障安全，並拒絕維持中立提議。

●澤倫斯基對美國會演說 再籲設禁航區

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在演說開場時，獲現場人員起立鼓掌致意。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，議員們都對澤倫斯基的英勇領導懷抱敬意。

澤倫斯基表示，烏克蘭正面臨二戰後最慘烈的戰爭，且已抵抗俄羅斯侵略長達8年，俄國不只攻擊他的國家，「還持續對我們的價值發動殘忍攻擊」。

他也要求美國議員在考慮他的求援要求時，銘記二戰時期的珍珠港事件，以及2001年的911攻擊事件，當年「沒人料到這件事，你無法阻止，而我國每天都在經歷同樣的事」。

此外，他希望能遏止俄國空襲，再度要求在烏克蘭上空設立 禁航區 禁飛區小百科 指某一領地的上空禁止任何未經許可的飛行器飛入或飛越該空域。

一旦設立禁飛區就代表有可能擊落未經許可飛進該空域的飛行器。 看更多 關閉 （no-fly zone）。他反問：「這樣算要求太多嗎？」如果確實太多，那他要美方提供他所需的防禦系統來對抗空中攻擊，盼有飛機來保護烏克蘭的自由。

澤倫斯基還說，基輔每天都遭到飛彈攻擊與空襲，但「我們連一秒鐘都沒想過要投降」。

演說最後，澤倫斯基直接呼籲美國總統拜登（Joe Biden）做「和平的領袖」，「貴國的和平所仰賴的不再只是您和貴國人民」。

●談判說法喬不攏

俄羅斯與烏克蘭持續談判。俄方16日表示，在基輔同意討論維持中立後，雙方就快針對和平協議的若干部分達成共識。烏方則指出，希望該國安全獲得國際部隊保障，並拒絕俄方的維持中立提議。

●日本加入取消俄最惠國待遇行列

日本首相岸田文雄16日再度譴責俄羅斯入侵烏克蘭的殘暴行為等，並正式宣布將取消給予俄國的「最惠國待遇」等，進一步強化對俄國的制裁措施。

日本政府為進一步強化進出口管理，將禁止奢侈品出口到俄國及禁止部分品項輸入日本，接下來將盡速公布這些特定的對象品項。

岸田文雄說，為防止俄國獲得國際金融機構融資，七大工業國集團（G7）將合作因應，並進一步擴大對俄國總統蒲亭身邊富豪人士的資產凍結對象；為因應利用數位資產等方式規避制裁，將在獲得虛擬貨幣交易業者等協助下，更加強化在金融層面的制裁作為。

●波蘭等3國總理走訪烏克蘭 力挺澤倫斯基

波蘭、捷克與斯洛維尼亞3國總理15日冒著俄軍砲火攻擊的風險搭乘火車前往基輔，展現3國對烏克蘭總統澤倫斯基堅決支持之意。這是自從俄羅斯在2月24日出兵入侵烏克蘭以來，首次有外國領袖走訪基輔。

●俄遭歐洲理事會剔除

歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」15日晚間宣布，大會以216票同意、0票反對、3票棄權表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。

●拜登將親赴北約峰會 共商情勢

白宮15日宣布，美國總統拜登下週將親赴布魯塞爾出席北約峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並展現對歐洲盟國鋼鐵般堅定的承諾。這將是俄烏戰爭爆發以來，拜登首赴歐洲與盟國領袖會商情勢。（編輯：徐崇哲）1110316