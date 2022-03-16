蒲亭攻打烏克蘭 美國可能重新思考歐洲防衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭發動烏克蘭戰爭並試圖顛覆歐洲更廣泛的安全秩序，可能導緻美國對歐陸防衛的思維出現歷史性轉變。

美聯社報導，這種轉變可能意味美國將在歐洲增強軍力，規模為冷戰以來未曾見過，一切取決於蒲亭（Vladimir Putin）會走多遠。

相較於兩年前，美國在歐洲擴大軍力的前景，是個顯著的轉變。

2020年，當時的美國總統川普（Donald Trump）下令數千名美軍撤出德國，他認為歐洲人不夠格當盟友。現任總統拜登（Joe Biden）上任後不過幾天，便在撤軍尚未開始就予以叫停。儘管拜登視中國為美國安全的主要長期威脅，但其政府一直強調北約的重要性。

然後，俄羅斯入侵了烏克蘭。

曾擔任美國駐俄羅斯大使和北大西洋公約組織（NATO）副秘書長的佛希保（Alexander Vershbow）表示：「我們正處於一個與俄羅斯持續對抗的新時代。」

他認為，美國與北約盟友合作時，需要建立更強有力的立場，來應對更具威脅性的俄羅斯。在東歐尤其如此，曾經是前蘇聯加盟共和國的3個波羅的海國家，與俄羅斯緊鄰成了一個問題。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天飛往歐洲，在布魯塞爾北約總部舉行近期以來第二輪烏克蘭磋商。他還將走訪東歐的兩個北約國家，即與烏克蘭接壤的斯洛伐克（Slovakia）和未與烏克蘭接壤的保加利亞。上個月在北約會議結束之後，奧斯汀曾訪問東歐另外兩個盟友波蘭和立陶宛。

奧斯汀上路之際，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天明確表示，為因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，這個由30個國家組成的軍事聯盟將徹底改變其在歐洲的安全立場。他說，北約各國國防部長今天開會時，將討論可能的變革。

史托騰柏格告訴記者：「我們需要為這一新的現實，重新調整我們的軍事態勢。在陸地方面，這可能包括在聯盟東部大幅增加更多的部隊，保持更高的戰備狀態和更多的預置裝備（prepositioned equipment）。」

他補充說，北約「還將考慮大幅增加我們在空中和海上的部署，加強我們空中和飛彈的綜合防禦，加強我們的網路防禦，並舉行更多、更大規模的演習」。

光是過去兩個月內，美國在歐洲的駐軍人數便從大約8萬增加到約10萬，幾乎與1997年美國和北約盟國開始擴大聯盟範圍時一樣多，而蒲亭稱這對俄羅斯構成威脅，必須扭轉。

相較之下，根據五角大廈紀錄，蘇聯解體的1991年，美國在歐洲有30萬5000名駐軍，僅德國就有22萬4000人。而後數字穩步下降，2005年降至10萬1000人，2020年降到約6萬4000人。

今年美軍增加據稱是暫時性的，但他們會停留多久還不確定。其中包括派赴德國的第1步兵師一個裝甲旅，總計約4000名官兵，以及派赴波蘭的第82空降師一個規模類似的步兵旅。許多陸軍總部的單位也被派往波蘭和德國。奧斯汀還派遣F-35A戰鬥機赴北約東側，以及阿帕契（Apache）攻擊直升機赴波羅的海國家。

五角大廈最近一次檢討美國在全球各地的軍力，結論認為歐洲的部隊人數和位置大致沒問題。但在蒲亭入侵烏克蘭幾天之後，負責2021年這項檢討工作的五角大廈高級官員卡爾林（Mara Karlin）在眾議院委員會作證時表示，必須重新考慮這一結論。

她於3月1日表示，五角大廈必須「確保我們對俄羅斯有威懾力，且我們絕對可以150%說，北約安全穩當」，不僅面對俄羅斯入侵時如此，從長期來看也是如此。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110316