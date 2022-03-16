俄軍繼續轟炸烏克蘭首都 3聲爆炸巨響致2傷

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（中央社基輔16日綜合外電報導）俄羅斯部隊持續入侵烏克蘭，現正加強攻擊首都基輔（Kyiv）。根據基輔市內的法新社記者，今晨傳出數起爆炸聲響；救難單位則說有兩棟住宅大樓受損，2人受傷。

基輔市西部今天破曉後至少聽見3次爆炸巨響，濃煙直衝天際。烏克蘭國家救難單位在Telegram寫道：「夜裡基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）被轟炸，有兩棟住宅大樓受損。據報有兩人受傷，35人被撤離。」

救難單位公布的影像顯示，其中一棟樓的頂層角落半毀，另一棟受損大樓屋頂和高樓層有燒焦痕跡。根據救難單位聲明，兩棟大廈樓高分別為12層和9層。

如市長所言，當前正處於「艱難又危險時刻」，基輔昨夜起實施宵禁至17日上午為止。記者因宵禁無法在市區內移動，未能立即趕往現場。

基輔的斯威亞托希斯基區（Sviatoshynsky）昨天也有一棟建築物遭俄軍空襲起火，造成至少4死40傷，另有數棟建築也被擊中。

俄羅斯入侵烏克蘭近3週後，兩面包夾基輔的俄軍已加強攻勢，許多基輔人擔心俄軍可能很快會全面進攻。與此同時，馬立波市（Mariupol）、哈爾科夫市（Kharkhiv）、尼古拉耶夫市（Mykolaiv）和基輔郊區城鎮也持續在作戰。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天則在推特（Twitter）寫道，烏克蘭武裝部隊「已在數個作戰區域」對俄軍發動反攻，「徹底改變雙方的部署」。

路透社無法立即驗證他的說法。

烏克蘭武裝部隊參謀本部在最新戰況中提到「高強度戰鬥」，但未說明哪裡戰況最為激烈。

烏克蘭官員也表明，自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，戰爭致死人數持續增加。東部哈爾科夫州的救難單位今天表示，哈爾科夫市至少有500名居民罹難。

檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在臉書（Facebook）寫道，目前為止已有103名孩童死於戰爭，俄國部隊襲擊超過400個教育機關，其中59個被毀。

北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長曹斯（Viacheslav Chaus）表示，州內主要城市切爾尼戈夫和其他一些聚落無電可用，但烏克蘭武裝部隊「很強大，每小時強勁打擊俄國敵人」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110316