強化制裁俄羅斯 日相宣布將取消最惠國待遇

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日本首相岸田文雄16日宣布將取消給予俄國的「最惠國待遇」等，進一步強化對俄國的制裁措施。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天再度譴責俄羅斯入侵烏克蘭的殘暴行為等，並正式宣布將取消給予俄國的「最惠國待遇」等，進一步強化對俄國的制裁措施。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天晚間在記者會上說，日本政府將取消給予俄國的「最惠國待遇」；為進一步強化進出口管理，將禁止奢侈品出口到俄國及禁止部分品項輸入日本，接下來將盡速公布這些特定的對象品項。

他說，為防止俄國獲得國際金融機構融資，七大工業國集團（G7）將合作因應，並進一步擴大對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）身邊富豪人士的資產凍結對象；為因應利用數位資產等方式規避制裁，將在獲得虛擬貨幣交易業者等協助下，更加強化在金融層面的制裁作為。

面對待援的烏克蘭民眾，岸田說，將在給予食物與醫療用品等必要協助的同時，跟非政府組織（NGO）合作提供更多支援；有關烏克蘭方面提出的醫療用器材及望遠鏡等，今天已開始運送。

為接納烏克蘭難民入境，日本政府將由內閣官房長官松野博一等部會首長成立「烏克蘭難民對策聯絡協調會議」。

岸田也提到日本民間希望協助烏克蘭難民入境的強烈心聲。

他說，上週到311大地震災區訪問時，災區地方政府首長都說，311大地震時受到來自烏克蘭的溫暖協助，「我們這次想報答這份恩情」。

岸田說，日本有句話說「困難的時候要互相幫忙」，站在日本政府立場，也要用這種精神積極地接納來自烏克蘭的難民。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110316