日本助烏克蘭人避難 提供住處及免費學日文

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府已表明基於人道立場將接受烏克蘭民眾入境避難，各地方政府也啟動提供住處、協助就業等相關作為。還有12所日本語學校將免費讓一定數量烏克蘭避難民眾學習日文。

日本經濟新聞報導，日本政府法務省截至2020年6月所做統計顯示，共有1903名烏克蘭人在日居留。從所在地區來看，最多的是東京548人、神奈川204人次之、愛知縣144人排第3、大阪府141人排第4。目前研判烏克蘭民眾將以依親方式入境日本。

東京都與大阪府政府已各自準備約100戶公營住宅，並透過推動國際交流的財團法人開設電話諮詢窗口，以包括烏克蘭語、俄羅斯語在內的4國語言接受諮詢。

東京都3月11日開設電話諮詢窗口後，到14日已受理45件諮詢案，主要諮詢內容包括入住都營住宅手續及支援物資等。

大阪府政府也委託簽署整體合作協定的約60間公司，能給予避難民眾就業協助。大阪府知事吉村洋文說，為了讓烏克蘭民眾安心在大阪生活，能做的事都會盡力做。

跟烏克蘭敖德薩市（Odessa）有姊妹市關係的橫濱市，3月8日已宣布提供約80戶市營住宅供烏克蘭避難民眾使用。

橫濱市位於神奈川縣，目前有約120名烏克蘭人旅居。神奈川縣政府3月10日也設置諮詢窗口，供旅居縣內的烏克蘭人諮詢依親事宜。

愛知縣提供部分縣營住宅給避難民眾使用；群馬縣正研究不光提供縣營住宅供避難民眾長期居住，也能讓避難民眾在溫泉區短期住宿；茨城縣已說明有意提供縣營住宅。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內12所日本語學校組成團隊推動一項日語學習計畫，對象是讓從烏克蘭到日本避難的人，能以學生身分免費學日文。

這個團隊名為「烏克蘭學生支援會」，12所學校位於大阪府、東京都及熊本縣等地。

這項計畫主要針對從烏克蘭到日本避難的人，能在這12所學校以學生身分學習日文，學費由校方負擔，總計以接受100人作為目標。

為了給予這些學生在日本生活所需費用，團隊也在網際網路發起群眾募資。

團隊成員之一的大阪府清風情報工科學院校長平岡憲人說，日本語學校能從零開始教外國人日文，及幫助外國人習慣日本日常生活，相信可以幫得上忙。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110315