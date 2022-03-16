澤倫斯基對美國會發表視訊演說 再呼籲設禁航區[影]

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天對美國聯邦參眾兩院議員發表視訊演說。他提及珍珠港、911事件等令美國人痛心的歷史，再度呼籲在烏克蘭上空設禁航區，或是提供防禦武器或飛機。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與英國廣播公司（BBC）報導， 澤倫斯基 澤倫斯基小百科 生日：1978年1月25日

學歷：基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院

經歷：第6任烏克蘭總統，劇團「95街區」創辦人、演員、編劇

澤倫斯基出生於猶太家庭，父親是大學教授，母親是工程師。

他大學時修習法律，但選擇投入戲劇事業、創辦劇團。

澤倫斯基在電視劇「人民公僕」扮演中學教師，角色飆罵貪腐爆紅。

2019年，澤倫斯基擊敗尋求連任的波洛申科，以73%高得票率當選總統。 看更多 關閉 （Volodymyr Zelensky）今天開場時，獲現場人員起立鼓掌致意。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，議員們都對澤倫斯基的勇敢領導懷抱敬意。

澤倫斯基表示，烏克蘭正面臨二戰後最慘烈的戰爭，且已抵抗俄羅斯侵略長達8年，俄國不只攻擊他的國家，「還持續對我們的價值發動殘忍攻擊」。

澤倫斯基並提及美國拉什摩爾山（Mount Rushmore）上的總統頭像，稱這幾位總統奠定美國民主、獨立、自由的基石。

他也要求美國議員在考慮他的求援要求時，銘記二戰時期的珍珠港事件，以及2001年的911攻擊事件，當年「沒人料到這件事，你無法阻止，而我國每天都在經歷同樣的事」。

澤倫斯基說，如今「俄國已把烏克蘭的天空變成數千人死亡的根源」。為此他希望能遏止俄國空襲，再度要求在烏克蘭上空設立 禁航區 禁飛區小百科 指某一領地的上空禁止任何未經許可的飛行器飛入或飛越該空域。

一旦設立禁飛區就代表有可能擊落未經許可飛進該空域的飛行器。 看更多 關閉 （no-fly zone）。

他反問：「這樣算要求太多嗎？」如果確實太多，那他要美方提供他所需的防禦系統來對抗空中攻擊，盼有飛機來保護烏克蘭的自由。

美國主導的北大西洋公約組織（NATO）迄今仍拒絕在烏克蘭上空設禁航區，主張這樣做可能會升高與俄羅斯的緊張關係。

澤倫斯基還說，基輔每天都遭到飛彈攻擊與空襲，但「我們連一秒鐘都沒想過要投降」。

澤倫斯基在演說最後，直接呼籲美國總統拜登（Joe Biden）做「和平的領袖」，「貴國的和平所仰賴的不再只是您和貴國人民」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110316