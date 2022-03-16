澤倫斯基：談判聽來實際可行 但還需更多時間

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（中央社利維夫/基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，和平談判內容聽起來已較為實際可行，但還需要更多時間，才能做出符合烏克蘭利益的決定。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，逃離烏國的難民人數已達到300萬人，俄軍空襲烏克蘭首都基輔，釀成5人喪命。

俄羅斯2月24日發動入侵，是自1945年來對歐洲國家最大規模的攻擊行動，不過迄今尚未占領烏克蘭10大城市中的任何一個。

烏克蘭官員對這場戰爭可望將於5月落幕、比預期要早抱持一絲希望，他們認為，莫斯科當局正逐漸接受未能以武力強行組建新政府，以及新兵人數不足等問題。

在下一輪談判登場前，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天在視訊演說中表示：「談判仍在持續進行中，據我所知，談判內容聽起來實際可行，但還需要時間以做出符合烏克蘭利益的決定。」

澤倫斯基稍早表示，基輔準備接受西方的安全保證，這些保證並不包括烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的長期目標，這被視為是一個讓步的跡象。俄羅斯將烏克蘭未來可能加入這個西方聯盟視為一種威脅，要求保證烏國永遠不會加入北約。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，現在預測談判進展還為時過早。「談判工作很艱難，就目前情況而言，這項工作持續進行，本身就是正面發展。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110316