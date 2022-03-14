蒲亭盟友坦承：侵烏克蘭速度不如克宮預期

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俄羅斯總統蒲亭（圖）一名親密盟友坦言，俄軍在烏克蘭的行動未如克里姆林宮原先期望的迅速。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）

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（中央社倫敦/莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭一名親密盟友坦言，俄軍在烏克蘭的行動未全部如克里姆林宮原先期望的迅速。克宮仍揚言不排除拿下烏克蘭大城市的掌控權，並稱沒要求中國提供軍事援助。

路透社報導，俄國國家近衛軍（National Guard）總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）昨天在俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）帶領的教堂儀式中，把俄軍進展速度不如預期，歸咎於烏克蘭極右派勢力躲在平民背後。俄國官員已多次提出類似指控。

佐洛托夫的評論似與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）11日的評估相互矛盾。蕭依古當時告訴蒲亭（Vladimir Putin）：「一切都按照計畫走」。

根據國家禁衛軍網站公開的內容，曾負責蒲亭個人維安的佐洛托夫表示：「我想說是的，並非一切都如我們想的一般快速。…但我們正逐步朝目標前進，勝利會是我們的。」

美國及其歐洲盟邦把蒲亭的侵略行徑比擬為帝國式的土地掠奪，但因莫斯科當局低估烏克蘭的抵抗能力和西方懲罰俄國的決心，迄今俄國計畫執行成果不佳。

俄國國家禁衛軍是一種對內軍事力量，包含鎮暴警察和其他部隊，它直接隸屬於蒲亭，也有成員部署在烏克蘭境內。

不過克里姆林宮今天仍表示，俄國可能會取得烏克蘭主要城市的全面控制權。克宮並提醒西方，俄國擁有充足軍事力量來執行對烏克蘭的所有目標，不需要來自中國的任何協助。

美國資深官員13日表示，俄羅斯要求中國提供無人機等軍事援助，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）警告中國，別協助俄國躲避國際制裁。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110314