分析指俄軍最初計畫失敗 澤倫斯基：烏克蘭達戰略轉折點[影]

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烏克蘭總統澤倫斯基11日說，烏克蘭在此戰已達「戰略轉折點」且持續邁向勝利。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說，烏克蘭在此戰已達「戰略轉折點」且持續邁向勝利。俄軍轟炸各地城市，似乎正重整旗鼓，可能攻擊烏克蘭首都基輔，衛星影像顯示俄砲兵持續開火逼近。

路透社報導，俄軍攻勢如今已進入第3週，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以一連串演說凝聚民心。他今天表示，烏克蘭「已達到戰略轉折點」。

他說：「不可能說得出我們還要幾天才能解放烏克蘭的土地，但我們能說我們會做到。我們已持續邁向目標，邁向勝利。」

俄羅斯攻擊主力在基輔北邊道路上停滯不前，西方分析家認為俄方最初的閃電戰計畫失敗。

但根據美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天拍攝的衛星影像分析顯示，俄軍持續向基輔推進，砲兵向住宅區砲擊。

馬薩爾科技表示，基輔西北方的城鎮莫斯春（Moschun）多處民宅和建築物起火，到處可見災損和被炸出的坑洞。路透社無法獨立證實影像真偽。

英國國防部表示，俄羅斯似乎在為未來幾天新一波攻勢做準備，可能包括針對基輔的作戰行動。

然而，英國最新情報說，由於遭遇後勤問題和烏克蘭頑強抵抗，俄羅斯地面部隊仍然進展有限。烏克蘭參謀總部表示，俄軍損失慘重後試圖重整旗鼓。

曾是重量級拳王的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔的民生物資夠撐兩週，補給線目前維持運作。

烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）州長表示有1座精神病院遇襲，哈爾科夫市長也說約有50所學校被摧毀。

烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）被圍攻，市議會表示，在俄軍砲擊和長達12天封鎖下，至少有1582名平民喪生，數以十萬計人沒有食物、飲水、供電或暖氣。

圖為哈爾科夫地區11日遭砲擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

烏克蘭平民持續從人道走廊撤出。（中央社製圖）

與此同時，西方國家採取更多經濟措施，試圖迫使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止攻擊烏克蘭。

美國總統拜登今天表示，七大工業國集團（G7）將取消俄羅斯最惠國待遇。他也宣布，美國禁止從俄羅斯進口海鮮、酒類和鑽石。華府稍後擴大制裁俄國寡頭和菁英分子，還有12名國會議員和克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）家人，培斯科夫先前已遭制裁。

在法國集會的歐洲聯盟各國領袖表示，他們準備對俄羅斯祭出更嚴厲經濟制裁，且可能提供烏克蘭更多資金購買武器。不過，他們拒絕烏克蘭快速加入歐盟的請求。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的會談上表示，與基輔當局的談判出現了「某些正面轉變」；但他沒有詳細說明。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110312