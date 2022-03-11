烏克蘭軍方路邊埋伏 俄羅斯坦克被當活靶猛轟[影]

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烏軍在首都基輔東郊的布洛瓦利市伏擊俄國裝甲分隊，數輛俄國坦克被當成活靶砲轟。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭軍方釋出一段無人機拍攝的影片，內容顯示烏軍在首都基輔東郊的布洛瓦利市（Brovary）伏擊俄國裝甲分隊，數輛俄國坦克被當成活靶砲轟，軍事專家認為俄方戰術出現失策。

事實查核組織「冒險者」（Bellingcat）表示，這支影片定位在E95公路上一處人煙稀少的地區，距離基輔市中心約35公里；這條路可直達基輔東部，俄軍一直試圖在此集結。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這支長約45秒的影片經過剪輯，由烏克蘭武裝部隊釋出，內容呈現公路上的交戰，還有至少一個連的俄國坦克和裝甲車反覆受砲火攻擊；但影片的製作品質顯示這場戰役可能不是今天發生。

數名軍事專家說，這段影片看來可信，內容顯示超過20輛俄軍坦克和其他裝甲車在接近首都的要道上行駛，這種戰術令人訝異。

倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）陸戰專家巴瑞（Ben Barry）曾任英軍坦克指揮官，他說：「他們要不是以為自己正穿過一片安全區域，就是未受過精良訓練，或為了其他需求而匆忙移動。」

巴瑞指出，穿越建物密集區域的坦克通常會利用近距離的步兵支援，以防敵方從路邊伏擊。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110311