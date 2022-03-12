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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄軍逼近基輔 衛星影像曝砲彈朝住宅區發射

2022/3/12 09:54（3/12 10:21 更新）
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根據馬薩爾科技拍到的衛星影像顯示，安托諾夫機場的火勢11日持續燃燒。（圖取自twitter.com/Maxar）
根據馬薩爾科技拍到的衛星影像顯示，安托諾夫機場的火勢11日持續燃燒。（圖取自twitter.com/Maxar）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國民間企業「馬薩爾科技」表示，根據今天拍到的衛星影像，俄羅斯軍隊持續往烏克蘭首都基輔推近，並朝住宅區發射砲彈。

路透社報導，馬薩爾科技（Maxar Technologies）表示，基輔西北方的莫斯春鎮（Moschun）被砲彈炸得坑坑巴巴，有數棟民宅與建築著火，滿目瘡痍。路透社無法獨立證實影像真偽。

馬薩爾表示，一張衛星影像拍到俄羅斯砲兵營猛往東南方發射砲彈的影像，可以看到其中一個砲口噴出明亮火焰。馬薩爾說，無法證實砲兵營的攻擊目標，但在莫斯春鎮觀察到的受創地點，位於砲兵營部署位置東南方約7公里處。

另一張衛星影像拍到民眾逃離基輔的車陣長龍，還有一張照片拍到安托諾夫機場（Antonov Airport）的火勢持續燃燒。

俄軍今天轟炸烏克蘭各地城市，同時似乎在重新布陣，為攻擊基輔做準備。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭已面臨這場戰爭的「戰略轉捩點」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110312

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