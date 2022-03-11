俄軍首度攻擊烏西 蒲亭稱俄烏談判出現正面轉變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯軍隊11日攻擊烏克蘭多處目標，包括第聶伯羅市區和周圍受嚴重破壞，最西邊地區機場也遇襲。圖為第聶伯羅遭空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天攻擊烏克蘭多處目標，包括第聶伯羅市區和周圍受嚴重破壞，最西邊地區機場也遇襲，這是俄軍首度攻擊烏西；俄羅斯總統蒲亭說，俄烏談判出現某些正面轉變。

● 俄軍飛彈轟炸 烏西首度遭攻擊

俄羅斯軍隊今天一早對廣布烏克蘭的多處目標發動飛彈攻擊，包括中部城市第聶伯羅（Dnipro）市區和週圍受到嚴重破壞，最西邊地區的機場也遭到襲擊，這是俄軍首度攻擊烏西。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）的機場被攻擊後受損嚴重，當地距離波蘭邊界約112公里。

俄羅斯軍隊11日首度攻擊烏克蘭西部城市盧茨克。（中央社製圖）

烏克蘭伏林州（Volyn）州長表示，有4枚飛彈從一架俄羅斯轟炸機發射，造成2人死亡。

此外，烏克蘭西南部城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）空軍基地也遭到飛彈擊中，冒出陣陣濃煙。

● 蒲亭稱俄烏談判出現正面轉變

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天告訴白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）：「我方談判人員告訴我，出現了某些正面轉變。」他與魯卡申柯在莫斯科的會面透過電視轉播。

蒲亭也說，談判目前幾乎每天都在進行。

● 英國制裁386名俄羅斯議員

英國政府今天對俄羅斯祭出新一輪制裁，對象是386名俄國國會議員，因為他們支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。

法新社報導，這些俄國議員曾在2月時投票，承認烏克蘭東部分離主義者掌控地區盧甘斯克（Lugansk）及頓內茨克（Donetsk）為主權獨立國家，成為俄國入侵烏克蘭的藉口。

英國外交部發表聲明指出，外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天對俄國國家院（State Duma）的386名議員祭出制裁。

英國外交部表示，新制裁將禁止這些俄國議員進入英國、取得在英國的財產，以及在英國做生意。

● 聯合國：250萬人逃離烏克蘭

聯合國今天表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已有250萬人逃離烏克蘭。

聯合國國際移民組織（International Organization for Migration）發言人狄倫（Paul Dillon）在推特（Twitter）宣布：「如今有250萬人逃離烏克蘭，包括11萬6000名第三國國民。」

俄羅斯塔斯社（TASS）今天援引未具名消息人士的話報導，烏克蘭和親俄叛軍控制地區約22萬2000人撤離到俄國。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，俄軍殺害的平民多於士兵。他說：「我希望不僅在基輔，全世界都能知道此事。」

聯合國11日表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已有250萬人逃離烏克蘭。圖為8日逃到波蘭的烏克蘭人。（安納杜魯新聞社）

● 烏克蘭經濟損失1190億美元

烏克蘭經濟部副部長庫丁（Denys Kudin）表示，俄國入侵烏克蘭，造成烏克蘭經濟損失達1190億美元。

他表示，受戰火蹂躪地區有75%企業停止營運，位於烏克蘭東部大部分冶金企業也停工。

他說：「這意味我們可以出口的金屬較少。」他也說，金屬出口占烏克蘭整體出口「很大比重」。

● 高盛和摩根大通縮減俄羅斯業務

俄羅斯入侵烏克蘭後，高盛集團與摩根大通銀行成為第一批宣布逐步縮減在俄國業務的美國銀行；同時，瑞士信貸銀行披露對俄去年底曝險總金額為17.3億美元。

對俄羅斯曝險金額達6.5億美元的高盛集團（Goldman Sach）昨天表示，將逐步縮減俄國的業務。高盛此舉可能對競爭同業形成壓力並隨之跟進。

僅數小時後，摩根大通（JPMorgan Chase）也表示，「積極地逐步縮減在俄羅斯業務」，並不會在當地開發新業務。

● 迪士尼和漢堡王宣布暫停俄羅斯業務

迪士尼表示，暫停業務包括內容和產品授權、豪華郵輪活動、國家地理雜誌（National Geographic）及旅遊、在地內容製作和線性頻道等。

迪士尼公司發表聲明說：「鑑於俄羅斯對烏克蘭發動無情攻擊與人道危機不斷升高，我們正採取措施暫停在俄羅斯的業務。」

迪士尼表示，由於合約內容，包括線性頻道、內容和產品授權等業務需要一些時間才能暫停，其他業務將立即暫停。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報導，漢堡王（Burger King）宣布，停止為其在俄羅斯的約800間特許經營餐廳提供企業支持，成為最新一家制裁俄國的餐飲連鎖店業者。

擁有這家連鎖店的「餐飲品牌國際」（Restaurant Brands International）今天表示，將會拒絕批准在俄羅斯的任何投資或擴張，還包括暫停運營、行銷及供應鏈。

● 國際企業相繼撤出 俄羅斯揚言沒收資產

在麥當勞、可口可樂和百事可樂等企業本週接二連三表示將暫停在俄營運後，俄國經濟部宣布將採取此一對策；並說，俄方將暫時接管外資持股超過25%的出走企業。

俄羅斯總統蒲亭昨天在與政府官員互通視訊時說，克里姆林宮能找到法律上可行方式沒收這些公司。他說，俄國政府將「引入外部管理，然後將這些企業轉交給那些真正想要做事的人，而且有足夠的法律和市場工具可以這麼做」。

俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在概述克里姆林宮對國際處境日益孤立的因應之道時說，俄國對西方國家的制裁採取「對稱回應」，包括沒收外國資產，也可能加以國有化。

俄羅斯昨天宣布多項計畫，將透過經濟制裁對西方反向施壓，諸如禁止木材以及電子和電信設備出口。

● 哈薩克和土耳其航空公司停飛赴俄班機

哈薩克「阿斯塔納航空」（Air Astana）與土耳其廉航「飛馬航空」（Pegasus Airlines）今天表示，為遵守對俄羅斯制裁規範，將暫停飛往俄國的航班。

阿斯塔納航空和飛馬航空分別發布新聞稿表示，做此決定是因為飛往俄羅斯的飛機恐有安全上不確定性。

阿斯塔納航空有班機飛往俄羅斯數個城市，聲稱正試圖「盡快恢復航班」。

飛馬航空則說，本月13日到27日之間飛往俄羅斯的航班將暫時停飛，這項決定與歐洲聯盟（EU）對俄羅斯實施制裁所帶來的「運作風險」有關。

● 美、歐、G7將同步行動 撤銷俄羅斯最惠國待遇

多名消息人士告訴路透社，由於俄羅斯入侵烏克蘭，美國、七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）明天將同步採取行動，撤銷俄羅斯享有的「最惠國待遇」。

一名匿名消息人士透露，美國總總拜登將在美東標準時間11日早上10時15分（台北時間晚間11時15分）於白宮宣布上述計畫。

白宮表示，拜登將宣布「採取行動，繼續追究俄國無端對烏克蘭發動無理戰爭的責任」。俄國則稱其對烏克蘭進行「特別軍事行動」。

取消俄國的最惠國待遇之舉，是為美國和盟邦對範圍廣泛的俄國商品徵收關稅鋪路，這將讓早已朝向「深度衰退」邁進的俄國經濟面臨更沉重壓力。

● 中國未譴責俄侵烏 李克強稱奉行獨立外交政策

針對國際社會質疑中國在俄烏戰事中的立場，中國國務院總理李克強今天說，「中國始終奉行獨立自主的和平外交政策」，並表示當前世界經濟已經很艱難，有關制裁對各方都不利。

外媒提問，俄羅斯對烏克蘭發動襲擊以來已經造成200萬難民，但中方至今沒有對俄國的行為進行譴責，或者將其稱之為「入侵」，是否不論怎樣中方都不會對俄進行譴責？在俄羅斯面臨制裁的情況下，中方是否會進一步對俄羅斯提供經濟、金融支持？是否擔心這樣做會受到來自其他國家制裁的負面影響？

李克強並未一一回覆上述問題，而是重申當前中國政府對此事的表態。他強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，發展雙邊關係從不針對第三方。（編輯：陳昱婷/核稿：劉學源）1110311