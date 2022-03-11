俄羅斯侵略烏克蘭 亞洲國家制裁態度選邊站

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）自從俄羅斯入侵烏克蘭，俄國成為全球受到最多制裁的國家，但英國廣播公司（BBC）報導，亞洲卻僅有少數幾個國家對莫斯科當局實施嚴厲制裁。

中國當局至今拒絕譴責俄國入侵烏克蘭，也沒有對俄實施任何制裁。

聯合國大會日前表決，要求俄羅斯立即終止對烏克蘭的軍事行動時，印度、巴基斯坦、越南、孟加拉、斯里蘭卡、寮國和蒙古國也都選擇棄權。

儘管與西方友好的國家如澳洲，日本、韓國和台灣都對俄國實施制裁，東京與首爾當局也阻擋部分俄國銀行使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，但效果有限。

這是因為加入西方主導對俄制裁的亞洲國家，僅占俄國全球貿易額的8%。

國際智庫「政策、倡導和治理」（Institute for Policy, Advocacy, and Governance, IPAG）主席哈斯魯（Syed Munir Khasru）表示：「占俄國貿易額18%的兩大巨頭印度和中國沒有加入譴責行列，對俄國而言大概不痛不癢。」

而且俄羅斯總統蒲亭對此早有準備，自從俄國8年前併吞克里米亞後，就持續遭到西方制裁。

哈斯魯表示：「2014年後，俄國開始降低對美元外幣儲備的依賴，轉向黃金與人民幣。」

●北京須衡量制裁俄羅斯利弊

中國早已是俄國最大貿易夥伴，且在俄國入侵烏克蘭數週前，北京宣布解除對俄國小麥進口限制，並簽署購買更多俄羅斯天然氣的30年協議。

在此同時，愈來愈多俄國企業與銀行，包括俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）開始使用人民幣進行結算。

根據新加坡前駐聯合國與俄國大使考斯甘（Bilahari Kausikan），中國有3大目標。

首先，由於西藏、新疆與台灣議題，中國對於特定國際關係原則相當敏感，例如主權、領土完整以及不干涉主義。

考斯甘說：「俄國入侵烏克蘭是直接且嚴重侵害這些原則，但中國還有第二個目標。中國沒有其他戰略分量如同俄國般的重要夥伴。」

此外，中國和俄國同樣對西方主宰的國際秩序感到不舒服。

然而，考斯甘表示，「中國更投入那種秩序」，「而且美國、歐洲和日本是比俄羅斯更重要的市場」，因此北京急於穩定情勢，避免受到俄國侵烏遭制裁的附帶傷害。

●印度站在哪一邊？

對印度和越南而言，俄國是最大武器供應商。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）上月訪莫斯科，與蒲亭商討重要的天然氣管線協議。

考斯甘說：「印度有非常多蘇聯時期武器，需要維持運作，而要讓武器維持運作的背後原因就是中國。」

不過，儘管印度與俄國有強大聯繫，卻也是美國領導的四方安全對話（Quad）成員之一。美國、澳洲、日本、和印度組成的Quad顯然是為了與在亞太區域不斷擴大影響力的中國相抗衡。

印度前駐俄羅斯大使薩蘭（Pankaj Saran）在推特發文說：「印度要站在哪邊？我們站在我們自己這一邊。」

就很多方面而言，這似乎就是亞洲對於俄羅斯問題的立場。

這些國家政府對於從貿易衝突到人權議題等一系列問題必須選邊站並不陌生，但只要涉及經濟，它們的態度總是務實導向。

哈斯魯說：「印度身為全世界最大民主政體，你預期它會譴責俄羅斯侵烏。但這些國家更傾向守護自己的地緣政治與經濟利益，而不是那些原則或尊重國際規範。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110311