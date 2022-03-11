國際企業相繼撤出 俄羅斯揚言沒收資產

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家全面制裁與國際企業撤出，如今俄國當局已有反制計畫，準備沒收這些出走企業的資產。

在麥當勞、可口可樂和百事可樂等企業本週接二連三表示將暫停在俄營運後，俄國經濟部宣布將採取此一對策；並說，俄方將暫時接管外資持股超過25%的出走企業。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在與政府官員互通視訊時說，克里姆林宮能找到法律上可行的方式沒收這些公司。他說，俄國政府將「引入外部管理，然後將這些企業轉交給那些真正想要做事的人，而且有足夠的法律和市場工具可以這麼做」。

俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在概述克里姆林宮對國際處境日益孤立的因應之道時說，俄國對西方國家的制裁採取「對稱回應」，包括沒收外國資產，也可能加以國有化。

俄羅斯今天宣布多項計畫，將透過經濟制裁對西方反向施加壓力，諸如禁止木材以及電子和電信設備出口。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110311