更多編輯台推薦新聞：
iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比
生活

iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

國際企業相繼撤出 俄羅斯揚言沒收資產

2022/3/11 17:23（3/11 17:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際企業撤出俄羅斯，俄國當局揚言沒收資產。圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
國際企業撤出俄羅斯，俄國當局揚言沒收資產。圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家全面制裁與國際企業撤出，如今俄國當局已有反制計畫，準備沒收這些出走企業的資產。

在麥當勞、可口可樂和百事可樂等企業本週接二連三表示將暫停在俄營運後，俄國經濟部宣布將採取此一對策；並說，俄方將暫時接管外資持股超過25%的出走企業。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在與政府官員互通視訊時說，克里姆林宮能找到法律上可行的方式沒收這些公司。他說，俄國政府將「引入外部管理，然後將這些企業轉交給那些真正想要做事的人，而且有足夠的法律和市場工具可以這麼做」。

俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在概述克里姆林宮對國際處境日益孤立的因應之道時說，俄國對西方國家的制裁採取「對稱回應」，包括沒收外國資產，也可能加以國有化。

俄羅斯今天宣布多項計畫，將透過經濟制裁對西方反向施加壓力，諸如禁止木材以及電子和電信設備出口。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110311

延伸閱讀
華郵：制裁難撼蒲亭 西方憂俄烏戰事不見盡頭俄羅斯受制裁重創經濟 中國無能為力助脫困摩根大通響應國際制裁 跟進高盛撤出俄羅斯俄羅斯限制出口汽車飛機與穀物 股市11日繼續休市央行：俄烏戰爭恐讓台灣GDP減0.3至0.4個百分點打擊假訊息 日本防衛省擬設全球戰略情報官俄外長：烏克蘭衝突不致引發核戰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀