摩根大通響應國際制裁 跟進高盛撤出俄羅斯

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）俄羅斯入侵烏克蘭後遭多國嚴厲制裁，全美資產最大銀行摩根大通集團今天宣布撤出俄羅斯，跟進高盛集團，成為第2家決定放棄俄羅斯生意的華爾街大型銀行。

摩根大通（JPMorgan Chase）發言人培里歐（Tasha Pelio）透過聲明表示：「我們遵照世界各國政府指令，一直積極撤出俄羅斯事業，也沒有在俄羅斯爭取任何新生意。」

培里歐說，摩根大通目前與俄羅斯相關的業務往來，僅限於協助國際客戶撤出當地、替客戶管理俄羅斯相關風險及保管資產、提供人道援助並照顧好自家員工。

俄軍2月24日入侵烏克蘭後，以美國為首的歐美國家紛紛宣布制裁俄羅斯，從經濟著手向莫斯科施壓。近一週來，全球多家知名零售、科技、支付企業宣布退出俄國市場，俄羅斯在國際社會愈來愈孤立。

高盛集團（Goldman Sachs）今天稍早宣布逐步撤出在俄羅斯的業務，成為俄烏戰爭爆發以來首家決定退出俄羅斯的美國大型銀行。

全美第4大銀行花旗集團（Citigroup）則表示正評估在俄羅斯的事業前途。

俄羅斯國土面積廣大，經濟規模相對小很多，因此美國多數銀行在俄羅斯的事業規模有限。根據申報資料，截至2021年底，花旗對俄羅斯曝險規模達98億美元，在全美銀行中居首；美國銀行（BofA）分析報告指出，高盛對俄羅斯估計曝險9.4億美元。

摩根大通未在申報資料中公布對俄羅斯曝險情況，意味在俄羅斯業務往來有限。

摩根大通在俄羅斯員工數量不到200人，主要從事投資銀行業務、替在俄羅斯營運的國際企業客戶提供金融服務。華爾街日報分析，摩根大通關閉前述業務的難度較高，撤離速度將不及同樣選擇放棄俄羅斯事業的其他企業。（編輯：郭中翰）1110311