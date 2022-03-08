JCB跟進制裁 將暫停在俄羅斯支付業務

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本JCB今天宣布，預計從3月14日起暫停在俄羅斯的信用卡支付交易業務。這是繼國際信用卡公司Visa、萬事達卡及美國運通後，又一個國際發卡組織跟進制裁俄羅斯。

就在俄羅斯持續入侵烏克蘭之際，日本經濟新聞報導，JCB表示，考量到地區情勢及作為支付服務公司能否確實進行業務，將暫停在俄羅斯提供JCB網絡服務。

在俄羅斯境內發行的JCB卡，屆時將無法在國外使用；在日本等非俄羅斯國家發行的卡片，也無法在俄羅斯境內使用。

俄羅斯因侵略烏克蘭遭到西方空前制裁，包括若干俄國銀行被排除在全球支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外。

國際信用卡公司Visa和萬事達卡（Mastercard）3月5日已宣布將暫停在俄國的業務；美國運通（American Express）也在6日宣布相同措施。

對非現金交易已達到約7成的俄羅斯來說，形同生活基礎設施的信用卡一旦無法使用，將帶來很大影響。

JCB原先採取跟被制裁的銀行停止交易，不過，隨著俄烏情勢愈來愈嚴重，因資產凍結及被排除在SWIFT外，可能造成未來跟合作對象在業務上出現困難，所以決定全面暫停。

JCB表示，對造成顧客及夥伴的不便感到十分遺憾。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110308