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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

俄羅斯限制出口汽車飛機與穀物 股市11日繼續休市

2022/3/11 07:22（3/11 08:11 更新）
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俄羅斯經濟部10日宣布，將暫停出口小麥、雜麥、黑麥、大麥、玉米至8月31日，以確保國內市場有充足糧食。（圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯經濟部10日宣布，將暫停出口小麥、雜麥、黑麥、大麥、玉米至8月31日，以確保國內市場有充足糧食。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄媒報導，俄羅斯政府已下令年底前禁止出口汽車、飛機和無人機，並將暫停向歐亞經濟聯盟（EEU）出口小麥等穀物至8月31日。俄國股市11日也不會開放交易。

俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方制裁，俄國今天稍早已禁止出口特定貨物和農產品，試圖報復西方。

對於俄國本身與亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯組成的歐亞經濟聯盟，俄國經濟部今天也宣布，將暫停出口小麥、雜麥、黑麥、大麥、玉米至8月31日，以確保國內市場有充足糧食。

經濟部指出，8月31日前俄國也將禁止把糖出口至第三國，但歐亞經濟聯盟國家可能享有一些例外。

俄國股市交易上週起大致停擺，央行今天表示，11日股市不會開放；至於外匯、貨幣市場和回購市場將於莫斯科時間上午10時開放交易。

塔斯社（TASS）報導，俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）說，如果央行與政府的外匯帳戶依舊被西方制裁封鎖，俄國會以盧布來償還外債。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天警告，西方制裁莫斯科會破壞全球能源和糧食市場的穩定；他並宣示俄國將擺脫危機，變得更強大。（譯者：楊昭彥）1110311

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