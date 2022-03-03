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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭36/300

俄戰車入侵烏克蘭西方制裁無用 印度動畫網路瘋傳

2022/3/3 14:49（3/3 15:02 更新）
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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度政治卡通頻道So Sorry今天發布烏克蘭危機電腦動畫，呈現俄羅斯總統蒲亭率領戰車入侵，砲彈摧毀了歐美國家的經濟制裁，最後戰車被烏克蘭總統澤倫斯基單槍匹馬擋住。

So Sorry是印度媒體「今日印度」（India Today）集團旗下的政治卡通頻道，專門把時事製作成動畫。

最新動畫標題為「戰車對智庫」（Tank vs think tank），長度1分49秒，講述西方國家試圖以制裁手段阻止俄羅斯進犯烏克蘭，無奈「智庫」和經濟制裁擋不住鋼鐵打造的戰車與砲彈。

蒲亭（Vladimir Putin）、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相強生（Boris Johnson）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都在動畫中亮相。

砲彈摧毀智庫和經濟制裁後，蒲亭率領的戰車長驅直入烏克蘭，但在即將通過一座橋時，橋梁被炸斷而受阻，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）單槍匹馬、手持重機槍出現，影片在此結束，看來還有續集。

截至台北時間下午2時40分，影片在YouTube已有3萬2000多次瀏覽，也有許多網友在推特（Twitter）分享。

網友留言立場不一，有許多人努力聲援烏克蘭，並對烏克蘭人英勇抗敵表示欽佩，但也有人支持俄羅斯；還有人對西方國家沒有出兵協助烏克蘭感到失望。（編輯：郭中翰）1110303

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