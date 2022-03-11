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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

傳美、歐、G7將同步行動 撤消俄羅斯最惠國待遇

2022/3/11 15:32
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）多名消息人士告訴路透社，由於俄羅斯入侵烏克蘭，美國、七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）明天將同步採取行動，撤消俄羅斯享有的「最惠國待遇」。

一名匿名消息人士透露，美國總總拜登將在美東標準時間早上10時15分（台北時間晚間11時15分）於白宮宣布上述計畫。

白宮表示，拜登將宣布「採取行動，繼續追究俄國無端對烏克蘭發動非必要戰爭的責任」。俄國則稱其對烏克蘭進行「特殊行動」。

取消俄國的最惠國待遇之舉，是為美國和盟邦對範圍廣泛的俄國商品徵收關稅鋪路，這將讓早已朝向「深度衰退」邁進的俄國經濟面臨更沉重的壓力。

美國、英國和其他盟邦除將採取一致行動，還實施一系列前所未見的制裁、出口管制和銀行限制，目的是施壓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），以終止這場二戰以來歐洲最大規模的戰爭。

兩名官員告訴路透社，美國如欲取消俄國「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）地位，需要國會通過法案，目前參眾兩院民主和共和黨議員都表態支持。

一名官員指出：「拜登總統和政府感謝國會兩黨領導階層的支持，以及國會對取消永久正常貿易關係的呼籲。」他也說，白宮將與議員合作擬定撤消俄國PNTR地位的法案。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110311

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