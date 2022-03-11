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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

哈薩克土耳其兩航空公司遵守制裁 停飛赴俄班機

2022/3/11 16:14
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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）哈薩克「阿斯塔納航空」（Air Astana）與土耳其廉航「飛馬航空」（Pegasus Airlines）今天表示，為遵守對俄羅斯制裁的規範，將暫停飛往俄國的航班。

俄羅斯於2月24日開始對烏克蘭發起所謂「特殊軍事行動」後，各國政府和企業陸續祭出各種制裁措施。

阿斯塔納航空和飛馬航空分別發布新聞稿表示，做此決定是因為飛往俄羅斯的飛機恐有安全上的不確定性。

阿斯塔納航空有班機飛往俄羅斯數個城市，聲稱正試圖「盡快恢復航班」。

飛馬航空則說，本月13日到27日之間飛往俄羅斯的航班將暫時停飛，這項決定與歐洲聯盟（EU）對俄羅斯實施制裁所帶來的「運作風險」有關。

在制裁措施下，英國、加拿大、歐盟、美國已暫停飛往俄羅斯的班機，且不允許俄國飛機進入空域。出於報復，俄羅斯也禁止這些國家的航空公司班機經過俄國領空。

土耳其、卡達、阿拉伯聯合大公國等一些國家往返俄羅斯的航線則仍然暢通。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110311

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