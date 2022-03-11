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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭9/300

烏克蘭防長控俄軍殺害平民多於士兵 難民達250萬

2022/3/11 19:30（3/11 20:20 更新）
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聯合國11日表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已有250萬人逃離烏克蘭。圖為8日逃到波蘭的烏克蘭人。（安納杜魯新聞社）
聯合國11日表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已有250萬人逃離烏克蘭。圖為8日逃到波蘭的烏克蘭人。（安納杜魯新聞社）
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（中央社日內瓦/利維夫11日綜合外電報導）聯合國今天表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已有250萬人逃離烏克蘭。烏克蘭國防部長甚至怒控，俄軍殺害的平民多於士兵。

聯合國國際移民組織（International Organization for Migration）發言人狄倫（Paul Dillon）在推特（Twitter）宣布：「如今有250萬人逃離烏克蘭，包括11萬6000名第三國國民。」

俄羅斯塔斯社（TASS）今天援引未具名消息人士的話報導，烏克蘭和親俄叛軍控制地區約22萬2000人撤離到俄國。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，俄軍殺害的平民多於士兵。他說：「我希望不僅在基輔，全世界都能知道此事。」

烏克蘭經濟部副部長庫丁（Denys Kudin）表示，俄國入侵烏克蘭，造成烏克蘭經濟損失達1190億美元。

他表示，受戰火蹂躪地區有75%企業停止營運，位於烏克蘭東部大部分冶金企業也停工。

他說：「這意味我們可以出口的金屬較少。」他也說，金屬出口占烏克蘭整體出口「很大比重」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110311

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