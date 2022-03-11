戰火蹂躪 烏克蘭商業和設施損失千億美元

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）基輔政府官員今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭至今，已造成境內道路、橋梁和商業活動損失約1000億美元，重創烏克蘭經濟。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的首席經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）表示：「目前我們的商業活動大約有半數不能營業，而那些仍在營業的業者 也未能100%運作。」

烏斯騰科在皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）一場視訊演講時表示：「 從經濟成長角度來看，情況真是令人非常憂愁，即便是戰爭立即停止也一樣。」

烏斯騰科再次呼籲歐洲及其他政府，透過對俄國石油與天然氣的抵制，不讓莫斯科使用「血腥錢」。

他說：「俄羅斯這個惡魔要殺害我們的百姓、無辜的民眾，而歐洲人仍在付錢給俄國。」

烏斯騰科對於美國停止進口俄羅斯石油表示讚揚，並說他希望華府也能協助設立烏克蘭「復甦基金」。

他說：「我們必須重建經濟。」

國際貨幣基金（IMF）9日批准14億美元快速撥付援助款；世界銀行（World Bank）本週也釋出將近5億美元貸款，相關貸款方案預期總額將達30億美元。

此外，美國國會9日通過約140億美元對烏克蘭援助款。但烏斯騰科表示：「我們最需要的是更多武器和彈藥，這至關緊要。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉學源）1110311