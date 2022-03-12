西方官員：第3名俄羅斯將領戰死烏克蘭

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，西方官員說，第3名俄羅斯將領遭烏克蘭部隊擊斃，他是柯列斯尼可夫（Andriy Kolesnikov）少將。俄羅斯國防部尚未對此做出回應。

根據俄羅斯國防部網站，柯列斯尼可夫是俄羅斯東部軍區司令。

西方一名國防官員指出，對照之下，在整個敘利亞衝突期間，只有3名俄羅斯將領陣亡；估計俄羅斯目前在烏克蘭戰場共有20位將領。

這位官員提到烏克蘭抵抗力量頑強，尤其是在首都基輔和尼古拉耶夫市（Mykolaiv）周圍，俄軍試圖包圍這兩座城市的行動都受挫。

CNN昨天報導，根據俄羅斯諾沃羅西斯克市（Novorossiysk）政府3月3日的聲明，俄羅斯少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）在烏克蘭作戰時喪命。

諾沃羅西斯克政府在聲明中說，蘇霍維斯基2月28日參與俄羅斯「對烏克蘭的特殊軍事行動，在執行作戰任務時」殉職，他是俄羅斯地面部隊第41集團軍（41st Combined Arms Army）副司令。

聲明又提到，蘇霍維斯基曾參與北高加索地區與敘利亞的軍事行動。

烏克蘭國防部8日表示，俄羅斯少將吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）在哈爾科夫附近的戰鬥中死亡。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110312