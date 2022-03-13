下令侵烏全球譴責 情報：蒲亭恐因服類固醇易暴怒

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國每日郵報獨家披露，情報顯示俄羅斯總統蒲亭可能因罹患失智症或巴金森氏症導致腦功能異常，或因罹癌的類固醇治療導致容易暴怒。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，五眼聯盟（Five Eyes）高層官員引述接近克里姆林宮人士表示，蒲亭（Vladimir Putin）做出全球譴責的侵略烏克蘭決定，或許可以從生理層面來解釋。五眼聯盟由英國、美國、紐西蘭、澳洲和加拿大等5國組成。

報導中表示，五眼聯盟成員分享越來越多關於69歲的蒲亭日益怪誕行為的報告，加上近來蒲亭出現在公開場合的影像中臉部顯得浮腫，以及他堅持訪客必須和他保持異常的安全距離。

安全消息人士表示：「過去5年，他的決策出現明顯的變化。身邊人士發現他說話的說服力和清晰度，以及他對周遭世界的看法有明顯的改變。」

報導中表示，據信英國高層政界人士接獲的情報顯示，蒲亭因生理方面的因素，造成心理層面的惡化。

他們推測蒲亭可能出現腦部的疾病，像是巴金森氏症（Parkinson's disease）、或一般型失智，或因罹癌接受的治療改變心智的平衡狀態。

英國情報圈認為最後一個推測有可信度，也就是蒲亭心智狀況惡化是長期服用類固醇治療，產生類固醇暴怒（roid rage）的結果。

消息人士指出，蒲亭決定和訪客保持異常的距離是一種跡象，顯示他擔心共病，也就是可能增加死亡風險的其他嚴重疾病，或使用抑制免疫系統藥物會導致他容易受到感染。

上月，蒲亭接見來訪的法國總統馬克宏時，馬克宏被迫坐在長達近4公尺長桌的另一端，而很多訪客則是必須先行在飯店隔離兩週。

報導也指出，近來蒲亭的臉部和頸部四周出現明顯的浮腫，可能是類固醇的副作用，「情緒和行為上的改變」同樣也是副作用之一。

報導中表示，上月馬克宏訪俄之後，一名法國官員被引述說道，蒲亭和馬克宏2年前見到他時「不太一樣」，可能是某方面出了狀況。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110313