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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭軍情首長：俄軍已被滲透 誤判多戰術又舊

2022/3/26 10:50（3/26 11:04 更新）
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烏克蘭國防部情報總局表示，俄羅斯軍隊被許多烏克蘭線人滲透。圖為俄羅斯戰車遭摧毀。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
烏克蘭國防部情報總局表示，俄羅斯軍隊被許多烏克蘭線人滲透。圖為俄羅斯戰車遭摧毀。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受美國媒體訪問時說，俄羅斯軍隊被許多烏克蘭線人滲透，誤判又多，只能對烏軍使出中世紀的「老套戰術」。

36歲的布達諾夫在「國家週刊」（The Nation）今天刊出的訪問中說，烏克蘭動員了「非常多人」在俄羅斯戰線後方進行游擊戰。訪問是透過加密線路及翻譯人員完成。

布達諾夫表示，雖然烏克蘭部隊一個月來堅強抵抗俄軍，情勢仍「非常嚴峻」。

他說：「我國領土上有非常多俄軍，他們包圍著烏克蘭多座城市。至於和平前景，就算有談判，也還是模糊又難以預料。」

布達諾夫還表示，俄方的「誤判」對烏克蘭部隊有利，「俄羅斯指揮部多次誤判，而我們善加利用」。

「烏克蘭軍隊凸顯出，俄軍作為全球第2大軍力是個龐大的神話，它只不過是中世紀的兵力集中、老套戰術而已。」

布達諾夫接著指出，烏克蘭有效利用了線人，「我們在俄軍內部有很多線人，不只在俄軍，還有他們的政治圈和領導階層」。

「我們去年11月就知道俄國人的企圖，大家可以看到一切都發生了。至於日期，則改了數次。」

布達諾夫說，親俄的車臣部隊內部也有烏克蘭線人，對方一有動作，探子就會回報。

他最後表示：「我們的戰士、軍人甚至獵人將開始用步槍在森林獵殺俄軍侵略者。我認為，春天很快就要到了，我們的森林將一片新綠，而真正的地獄將為入侵者敞開。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110326

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