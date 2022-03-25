美官員：俄部分飛彈攻擊烏克蘭失敗率高達6成

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美方知情官員表示，俄羅斯某些精準導引飛彈在攻烏作戰的失敗率高達60%。圖為遭砲火攻擊的馬立波街景。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國3名知情官員今天告訴路透社，美方評估俄羅斯用來攻擊烏克蘭的某些精準導引飛彈失敗率高達60%，這或許可以解釋與烏軍軍事實力懸殊的俄軍為何遲遲未能戰勝。

由於事涉敏感，這3名美國官員是在不具名情況下披露這項情資；他們並未提供證據來佐證上述評估結果，也沒有透露導致俄羅斯飛彈失敗率居高不下的確切因素。

路透社無法獨立證實這些數據，克里姆林宮和俄羅斯國防部也並未立刻回應置評請求。

如此高的失敗率可能涵蓋各種情況，包括發射失敗和飛彈在撞擊時未能爆炸等。

美國國防部官員本週向媒體表示，五角大廈評估，俄國從開戰迄今已發射逾1100枚各式飛彈。美國官員到目前為止並未說明有多少飛彈擊中目標，有多少失敗。

3名美國官員援引美國情治消息表示，美方估算，俄國飛彈失敗率每天都不一樣，端看發射的飛彈類型，有時失敗率超過5成。其中2名官員表示，失敗率高達6成。

其中1名官員表示，情資顯示俄國空射巡弋飛彈失敗率從20%到60%不等，取決於日期。

根據智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的飛彈防禦計畫（Missile Defense Project），俄國在烏克蘭境內發射2種空射巡弋飛彈，即Kh-555和Kh-101。

路透社無法判定空射巡弋飛彈標準失敗率為何，不過2名接受路透社訪問的專家表示，失敗率只要高於20%就算高。

這項披露可能有助解釋，俄國軍方實力明顯遠比烏克蘭武裝部隊強大，何以從1個月前入侵烏克蘭以來，卻遲遲未能實現多數人認為的基本目標，例如癱瘓烏克蘭空軍。

美國認為俄羅斯本月稍早從俄國空域發射空射巡弋飛彈，攻擊在波蘭邊界附近的烏克蘭軍事基地，1名美國官員告訴路透社，這場攻擊期間的飛彈失敗率特別高。根據烏克蘭當局說法，這場空襲造成35人喪命。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110325