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美國防官員：俄侵烏後漸成中國戰略累贅

2022/3/25 11:56
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國防部高層官員卡爾（Colin Kahl）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，已進一步成為中國的戰略累贅。

主管政策的國防部次長卡爾說：「我的確認為在一定程度上，（俄羅斯總統）蒲亭在烏克蘭的所作所為，比起6週或6個月前更讓俄羅斯成了北京當局的戰略負擔。」

路透社報導，中俄今年2月才發聯合聲明宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，在烏克蘭和台灣議題上互相支持，承諾加強合作抗衡西方。

卡爾今天還表示，俄羅斯即將耗盡精確導引彈藥，更有可能依靠無導引彈藥與火砲，並推測蒲亭也不希望與北大西洋公約組織（NATO）全面衝突。

他表示，俄羅斯在與烏克蘭的衝突中將每況愈下，並且更加孤立。

卡爾說：「我極其肯定，俄羅斯在烏克蘭的狀況會比剛入侵時更弱，在軍事、經濟、政治、地緣政治上每況愈下，並更加孤立。」並說美國國防部即將制定的防禦戰略文件中，將宣布俄羅斯是「嚴峻威脅」，而非像中國那種對美國構成長期制度的挑戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110325

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