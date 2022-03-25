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車諾比員工所住城鎮遭砲轟 國際原能署關切

2022/3/25 12:57
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（中央社維也納24日綜合外電報導）在烏克蘭示警俄羅斯轟炸車諾比核電廠（Chernobyl）員工所住城鎮後，國際原子能總署（IAEA）今天對此表達「關切」。

法新社報導，總部位於維也納的國際原子能總署發表聲明：「烏克蘭今天通知原能總署，俄軍正砲轟斯拉夫蒂奇市（Slavutych）的烏國檢查哨，當地住有許多在附近車諾比核電廠作業的人員，轟炸讓他們身陷險境。」

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，車諾比核電廠的技術人員工作近4週無法輪班，好不容易幾天前才得以換班、返回斯拉夫蒂奇的住處休息，未料又遭遇俄軍砲轟。

俄軍於2月24日攻占車諾比核電廠，當時約有100名烏克蘭技工繼續在具有輻射性的場址每天工作，將近4週未能輪休。

國際原能署還提到核電廠附近出現森林大火，不過烏克蘭當局與國際原能署專家都同意，火災未造成「任何重大放射線污染疑慮」。車諾比電廠曾於1986年發生史上最嚴重的核災。

烏克蘭於2000年12月徹底關閉車諾比核電廠，現雖不再運作，但仍有退役的反應爐和放射性廢棄物處理設施。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110325

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俄侵烏以來沒休息過 車諾比電廠員工終於可輪休
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