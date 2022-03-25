車臣領袖：部隊已拿下馬立波市政廳[影]

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俄羅斯轄下的車臣自治共和國24日表示，他們已拿下馬立波的市政廳。圖為馬立波居民18日在親俄份子的控制下嘗試撤離。（安納杜魯新聞社）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯轄下的車臣自治共和國領袖卡狄羅夫今天表示，他們的部隊已拿下烏克蘭東南部關鍵港市馬立波的市政廳，並在當地升起俄國旗幟。

卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram發出一段在車臣用手機錄製的影片，稱影片是俄羅斯國會議員德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）與「我們英勇戰士」的對談。

卡狄羅夫在Telegram上說：「我們的人在無線電上說，他們解放了馬立波（Mariupol）當局的大樓，並升起我們的旗幟。」他的Telegram帳號有140萬人訂閱。

早從以往叛軍身分轉變成俄羅斯堅定盟友的卡狄羅夫說，烏克蘭「倖存的匪徒並未冒險，他們拋下陣地…逃跑了」。

他還說：「其他部隊也紛紛進到馬立波，掃蕩亞速雜碎。感謝神，馬立波很快地將完全淨化。」卡狄羅夫指的是烏克蘭極右派武裝團體「亞速營」（Azov Battalion），亞速營在這次戰爭負責馬立波的防務。

在幾小時後釋出的另一段影片裡，卡狄羅夫表示俄羅斯部隊「已徹底掃蕩馬立波東側的平民住宅區」。

影片顯示，一群士兵在一棟毀損的大樓揚起印有車臣領導人圖像的旗幟。

他說：「官兵們在一座區檢察官辦公室的大樓升旗，拿下這棟建築後當地已徹底解放。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）此前表示，馬立波有近10萬人遭困，缺乏糧食、水電，並遭到俄軍猛烈的砲擊。

烏克蘭外長推文表示，俄羅斯強行將6000名馬立波居民驅逐到俄國難民營，是「新的恐怖攻擊」。

卡狄羅夫3月1日時坦承有車臣人在侵烏戰爭喪命。他當時在Telegram上說：「不幸地，車臣共和國人民已有傷亡出現，目前已有2死，6人輕、重傷。」

社群媒體另流傳一段據稱是馬立波的空拍影片，顯示到處是斷垣殘壁，並稱俄軍已控制城內大部分區域，剩下的烏軍殘部多在城西，但相關訊息無法查證。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110325