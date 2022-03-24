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影片／烏克蘭軍方再報戰果 俄羅斯登陸艦遭攻擊大冒黑煙
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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭軍方再報戰果 俄羅斯登陸艦遭攻擊大冒黑煙[影]

2022/3/24 20:20（3/24 20:33 更新）
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烏克蘭24日表示，烏軍擊中了一艘停泊在亞速海的俄羅斯海軍運兵艦。（圖取自facebook.com/navy.mil.gov.ua）
烏克蘭24日表示，烏軍擊中了一艘停泊在亞速海的俄羅斯海軍運兵艦。（圖取自facebook.com/navy.mil.gov.ua）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，烏軍擊中了一艘停泊在亞速海（Azov Sea）的俄羅斯海軍運兵艦，位置接近被俄軍包圍的港市馬立波（Mariupol）。俄軍2月24日出兵烏克蘭，至今已一個月。

烏克蘭海軍在社群媒體貼文表示：「占領軍黑海艦隊（Black Sea Fleet）大型登陸艦奧斯克號（Orsk），已在俄國占領的伯德揚斯克（Berdyansk）港被我軍擊毀。」

從現場拍攝的影片可以看到，一艘停靠在碼頭大型吊臂旁的重型灰色軍艦冒出滾滾黑煙，烏克蘭海軍宣稱這艘船艦受到攻擊。

俄羅斯國防部沒有立即回應這項說法，法新社也無法獨立證實這項攻擊。

塔斯社（TASS）報導，這艘軍艦的載重量可達到1500公噸。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110324

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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