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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄羅斯管控網路 以「假消息」為由封鎖Google News

2022/3/24 16:11（3/24 16:41 更新）
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Google News被指控在烏克蘭戰爭的報導上提供「假消息」，遭俄羅斯封鎖。（圖取自Pixabay圖庫）
Google News被指控在烏克蘭戰爭的報導上提供「假消息」，遭俄羅斯封鎖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯媒體今天報導，俄國主管機關指控Google News在烏克蘭戰爭的報導上提供「假消息」，因此封鎖Google News在俄國露出。

報導引述主管機關國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）指出，Google News大量內容含有假消息供人閱讀…題材是關於烏克蘭境內的特殊軍事行動進程。

公司發言人表示，Google「證實俄國境內有些人使用Google News的App和網站有問題，那並非出於我方任何技術問題」。

「我們致力讓俄國民眾盡可能長久地閱讀到News之類的資訊服務。」

2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國政府便大幅加強對網路資訊的管控，而網路資訊可說是俄國言論自由的最後一塊淨土之一。

許多俄國和外國媒體如英國廣播公司（BBC）的網路服務皆被封鎖，美國社群媒體臉書（Facebook）與Instagram被莫斯科法院認定「激進」，推特也遭到封鎖。

另一方面，Google今天表示，只要在旗下網站、App、YouTube 認定為利用、駁斥或縱容俄烏戰爭的內容，Google 都不會在其旁邊銷售廣告。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110324

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