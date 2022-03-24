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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

反制俄侵略 北約G7歐盟峰會料擴大軍事部署制裁

2022/3/24 20:00（3/24 20:33 更新）
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北大西洋公約組織、七大工業國集團和歐洲聯盟24日罕見同日召開峰會，西方國家預料在會中警告俄羅斯總統蒲亭。圖為烏克蘭日托米爾建築被摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
北大西洋公約組織、七大工業國集團和歐洲聯盟24日罕見同日召開峰會，西方國家預料在會中警告俄羅斯總統蒲亭。圖為烏克蘭日托米爾建築被摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）今天罕見同日召開峰會，西方國家預料在會中警告俄羅斯總統蒲亭，俄將因侵略烏克蘭付出「毀滅性」代價。

路透社報導，在比利時布魯塞爾進行的緊湊會議行程，將由北約總部的會議揭開序幕。在俄羅斯持續進攻烏克蘭同時，這些會議的目的是維繫西方團結。

美國總統拜登（Joe Biden）今天已抵達布魯塞爾，準備與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）短暫會晤，並與包括英國首相強生（Boris Johnson）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等北約國家領袖拍攝團體照。

北約領袖預計在會議中同意增強在歐洲東側的軍力。此外，為防俄羅斯鑑於對鄰國烏克蘭開戰一個月來戰事仍膠著，可能讓戰爭升級，北約30個成員國也將同意提供烏克蘭可抵抗生物、化學和核子武器攻擊的設備。

法新社報導，史托騰柏格抵達會場時表示：「蒲亭（Vladimir Putin）總統犯下一個重大錯誤，也就是對一個獨立的主權國家發動戰爭。他低估了烏克蘭人民的力量、烏克蘭人民的勇氣和他們軍隊的戰力。」

他還告訴媒體，北約各國領袖將在會議中討論「有必要重新調整我們較長期的威懾和防禦手段」，第一步將會同意在羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克和保加利亞這4個東部成員國部署新的軍力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將透過視訊對北約和歐盟峰會發表演說。他尋求勸使西方對俄羅斯的侵略行為採取更強硬回應，預料他將向與會領袖請求提供更多武器，以及採取更重大的干預行動。

澤倫斯基在會前表示：「我們期待見到北約、歐盟和G7採取意義重大的步驟。我們將在這3場峰會中看出誰是朋友、誰是夥伴，以及誰為了金錢背叛我們。唯有團結才能保衛生命。」

基輔一再要求北約對烏克蘭設立禁航區，以促使俄羅斯停止殺戮；但北約擔憂捲入與莫斯科全面衝突，因而一再抗拒。

史托騰柏格說：「我們有責任確保這場衝突不會擴大到烏克蘭以外地區，造成還要更多的苦難、更多的死亡和更多的破壞。」

拜登在赴歐洲之前警告，目前存在俄羅斯在烏克蘭使用化學武器的「重大威脅」。史托騰柏格今天則告訴記者：「任何使用化武的行為，將會根本改變這場衝突的本質。」「這會是公然違反國際法，（使用者）將面臨廣泛和嚴重的後果。」

北約峰會後，接著召開的G7緊急峰會，將凸顯強權國家用大規模制裁懲罰俄羅斯的決心。

華府表示，拜登和歐洲各國領袖將宣布新的制裁措施來對付俄羅斯，並且將讓現有制裁措施更加嚴格。

俄羅斯已遭大幅排除在全球商業活動之外，史上從未有經濟規模如此大的國家受到這樣程度的排擠。但俄國的能源出口是制裁的最大漏洞，一些歐盟國家因為依賴程度高，因此一再抗拒禁用俄國石油和天然氣的呼聲。

歐盟領袖為了切斷對俄羅斯燃料的依賴，以及建立對能源供應衝擊的緩衝，預計在為期2天峰會中，將同意聯手採購天然氣。

此外，歐盟也將尋求和拜登達成協議，以取得額外的美國液化天然氣（LNG）供應，為下2個冬季的需求做準備。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110324

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