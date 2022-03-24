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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

1500人坦克營近半傷亡 傳俄國士兵怒開戰車輾長官[影]

2022/3/24 18:46（3/24 19:47 更新）
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烏克蘭一名記者聲稱，一名俄國士兵不滿他所屬的坦克營在戰事中失利，開著一輛戰車輾過指揮官以示抗議，影片顯示上校腿部重傷被抬進醫院。（圖取自每日郵報網頁dailymail.co.uk）
烏克蘭一名記者聲稱，一名俄國士兵不滿他所屬的坦克營在戰事中失利，開著一輛戰車輾過指揮官以示抗議，影片顯示上校腿部重傷被抬進醫院。（圖取自每日郵報網頁dailymail.co.uk）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，至今戰況不順。烏克蘭一名記者近日聲稱，俄軍一名士兵不滿他所屬坦克營在戰事中蒙受重大傷亡，開著一輛戰車輾過他的指揮官以示抗議。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，近日社群媒體流傳一段影片，據稱是俄軍上校麥維德夫（Yuri Medvedev）腿部受到重傷，躺在擔架上被抬進醫院，之後就傳出有俄軍士兵開戰車輾傷麥維德夫的消息。

根據烏克蘭記者欽巴柳克（Roman Tsymbaliuk）的說法，麥維德夫被他麾下一名士兵開戰車輾過，這名士兵對所屬部隊蒙受重大傷亡感到憤怒。

欽巴柳克22日在臉書發文表示，這個由1500名官兵組成的坦克營已經損失大約一半兵力，不是戰死就是受傷。

欽巴柳克在貼文中寫道：「一位士兵趁著戰鬥的空檔，開著一輛戰車輾過他的旅長麥維德夫上校，壓傷了他的雙腿。麥維德夫住進白俄羅斯一家醫院，並獲頒勇氣勳章。」

這項說法沒有獲得獨立證實，但車臣領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）發布的一段影片，可看到麥維德夫疑似被醫療部隊送到白俄羅斯的醫院接受治療。

欽巴柳克並未說明駕駛戰車的士兵下場如何，但先前已有報導指出，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍隊士氣低落，在烏克蘭戰事的推進甚微。

北大西洋公約組織（NATO）昨天估計，俄軍在烏克蘭4週戰事已有7000至1萬5000名官兵陣亡。

相較之下，蘇聯曾在阿富汗進行長達近10年的戰爭，期間大約有1萬5000名官兵陣亡。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110324

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