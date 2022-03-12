Meta允用戶咒罵 俄封鎖IG擬列極端組織法辦

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）社群媒體巨擘Meta改變仇恨言論規範，允許用戶發表「俄羅斯侵略者去死」之類言論後，俄羅斯今天宣布封鎖旗下熱門影音分享網站Instagram，並對Meta提起刑事訴訟。

法新社報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄方與美國社群媒體平台便開始互相對抗，俄國先前封鎖Meta旗下社群媒體臉書（Facebook），並限制推特（Twitter），如今衝突升級。

Meta一天前證實鬆綁規範，允許用戶發表諸如「俄羅斯侵略者去死」等暴力言論後，俄國媒體監管機關表示將在14日前限制民眾進入Meta旗下極受歡迎的Instagram，因為其含有「鼓勵犯下暴力行為的呼聲」，俄國檢察官要求法院將Meta列為「極端組織」。

俄國國內應對重大犯罪的調查委員會（Investigative Committee）說：「擁有社群網絡臉書和Instagram的美國企業Meta，旗下員工非法呼籲殺害、暴力對待俄羅斯聯邦公民，我方已提起相關刑事訴究。」

路透社看到的Meta內部電子郵件顯示，Meta暫時允許咒罵俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）或白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的貼文。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們希望這不是真的，若是真的，就意味必須採取最果斷的措施來終結這間企業的活動。」

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）則回應，鬆綁規範僅適用於烏克蘭境內民眾發布的貼文，似在做損管亡羊補牢。

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克萊格還說：「我們不會容忍我們平台上有恐俄症或對俄羅斯人做出任何類型的歧視、騷擾或暴力行為」，呼應Meta先前表示不允許呼籲對俄羅斯平民暴力相向的聲明。

根據市場調查公司eMarketer數據，去年俄羅斯僅750萬人使用臉書，約占俄國網路用戶人數7%，使用Instagram人數則為5100萬人，而年輕人和小型企業使用Instagram的比率特別高。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110312