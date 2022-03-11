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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄侵烏克蘭全球憤慨 臉書放寬規定讓人抒發怒火

2022/3/11 11:43
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書今天表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，已暫時放寬有關暴力言論的規定，允許發表「俄羅斯侵略者去死」之類的言論，但不能針對平民發出明確威脅。

法新社報導，俄羅斯攻擊烏克蘭引發國際譴責，西方各國政府和企業制裁規模前所未見，網路上怒罵聲浪也此起彼落。

臉書（Facebook）母公司Meta在聲明中說：「由於俄羅斯入侵烏克蘭，我們已暫時為政治表達形式留餘地，對於『俄羅斯侵略者去死』這類通常屬於違反規定的暴力言論酌情處理。」

聲明還說，公司仍然不允許呼籲對俄羅斯平民暴力相向之類的明確威脅。

路透社稍早報導，根據臉書寄給旗下內容審查員的電郵，這項暫時性政策調整適用於亞美尼亞、亞塞拜然、愛沙尼亞、喬治亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克及烏克蘭。Meta隨後發出上述聲明。

臉書和其他美國科技巨擘已陸續行動懲罰俄羅斯，莫斯科當局也採取反制措施，阻礙臉書和推特（Twitter）的服務，從而加入中國和北韓等世界極少數國家禁用臉書的行列。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110311

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