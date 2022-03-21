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俄羅斯入侵烏克蘭
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美學者：俄羅斯侵烏克蘭開網路第2戰場 社群文宣戰帶風向

2022/3/21 09:03（3/21 10:12 更新）
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學者指出，社群媒體充斥著有關俄羅斯入侵烏克蘭的不實言論，形同俄國開闢的第2個戰場。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
學者指出，社群媒體充斥著有關俄羅斯入侵烏克蘭的不實言論，形同俄國開闢的第2個戰場。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）隨著俄烏戰爭開打，美國學者指出，社群媒體充斥著有關俄羅斯入侵烏克蘭的不實言論，形同俄國開闢的第2個戰場，社群平台如何做更多、以打擊假消息備受關注。

「俄羅斯是文宣戰高手。」根據哈佛大學蕭倫斯坦中心（Shorenstein Center，暫譯）駐舊金山資深研究員德雷佛斯（Emily Dreyfuss）說法，網路平台被利用來傳播突發危機新聞的謊言，導致俄羅斯入侵烏克蘭開出兩個戰場，「地面戰和論述戰」。

蕭倫斯坦中心上週公布一份調查，追蹤自2月23日至3月11日期間，俄羅斯入侵烏克蘭並操控社群媒體，以及社群媒體的回應。

疑似一張由俄羅斯宣傳人員發布的照片，把德國納粹卐字旗嵌入烏克蘭首府基輔一處現代化購物中心。以繪圖軟體合成的這張拙劣照片，被解讀為支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）開戰的謊言，亦即「俄羅斯是為了去納粹化而入侵烏克蘭」。但此圖在網路上沒有引起太多關注。

另一張地圖，特別點出烏克蘭、敘利亞、葉門和索馬利亞是「過去48小時被空襲的地區」，文字寫著「譴責戰爭」。該圖檔被證實是俄羅斯方面發動的文宣，推特把最初的來源標記為俄羅斯官媒Redfish。這張地圖檔案初看之下難辨真假，卻有可能削弱人們對烏克蘭的支持。

社群媒體是人們獲取公開和私人訊息的重要管道，也是有心人士散播假消息的沃土。俄羅斯介入2016年美國總統大選正是境外勢力利用社群平台干預的案例。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta上月26日於官方部落格宣布成立一個執行中心，由精通俄羅斯和烏克蘭語的員工協助監測社群平台上的發文，已發現、消除了數十個假帳號和頁面。

此外Meta、YouTube和短影音平台TikTok（中國短影音平台抖音的海外版）等對俄羅斯國家新聞通訊社「今日俄羅斯」（Russia Today）和俄羅斯衛星通訊社 （Sputnik）帳號採行限制；推特（Twitter）也強調有對應的行動。

社群媒體能否做更多、以免變相成為俄羅斯的網路武器？波蘭、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞的首相2月27日聯合寫信呼籲臉書、Google（谷歌）、YouTube和推特領導人，落實假帳戶停權、加強事實查核，並停止假消息來源的廣告投放等。

東歐國家首相的這封信提到「網路社群平台多年來容忍俄羅斯的假消息」，憂心社群媒體成為「俄羅斯政府打擊烏克蘭和自由世界，發動侵略戰的附屬品」。

俄羅斯在這月初封鎖了臉書和推特，此舉不僅是報復美方的制裁，也被專家們視為俄羅斯管控境內言論的做法，因為一體兩面的社群平台能帶給人們非政府管道的資訊和觀點。俄烏戰爭不只真槍實彈造成流血犧牲，同時打另一場考驗人心的網路論述戰爭，社群媒體的責任將再度被嚴格檢視。（編輯：馮昭）1110321

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