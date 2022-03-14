烏克蘭戰爭假訊息多 專家教你辨識勿成幫凶

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（中央社台北14日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭寫下全球資訊戰新頁，網民的螢幕成戰場、鍵盤成攻防武器。如何辨別戰爭畫面真假？如何不讓關切戰事的熱忱變假新聞傳播溫床？專家提供簡單方法降低你的社群參與焦慮。

當社交媒體已成生活的一部分，碰到像俄羅斯入侵烏克蘭這般席捲全球話題的新聞，人們很難保持冷漠，而即時參與、急切分享的欲望，正有利於不實資訊傳播。

「我每天看著年輕人被可能完全改變他們世界觀的不實資訊誤導，」美國青年特佩克（Jules Terpak）在TikTok（中國短影音平台抖音的海外版）上傳影片，談著這場戰爭下的假新聞現象。

過去，較晚沈浸在網路世界的年長族群被認為更容易受假新聞誤導，例如2020年「科學先端（Science Advances）」刊登一份報告指出，美國65歲以上世代在臉書（Facebook）上分享假新聞的次數，是18至29歲年輕人的7倍。

民調公司College Reaction的研究則顯示，或許出於對網路工具的嫻熟，69%的美國Z世代（1996年後出生）認為自己「非常容易」分辨新聞的真假。

但美國國家廣播公司（NBC）引述英國研究指出，人們其實從14歲就會開始相信陰謀論，因此藉著網路大量快速散播的陰謀論、假消息，不分年齡都可能輕易受害。

NBC引述特佩克說：「Z世代和年輕千禧世代在陌生人環繞（的網路環境）中成長，加上TikTok這樣（透過演算法推播影片）的平台，我們大量消費的資訊都不是來自我們主動搜尋的選擇。」

面對網路世界塞給我們的海量資訊，英國廣播公司（BBC）提出3招辨別烏克蘭戰爭影片真假、避免成為假新聞幫凶的方法。

首先，可從天氣、路標、影片中人物的語言等細節線索，留意所謂烏克蘭現場戰況，是否實為舊影片套用。像2014年俄羅斯侵略克里米亞和2020年黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）轟炸時的影片，就被偽裝為這次侵烏戰而受到廣傳。

其次，檢視誰是影片最初傳播者、來源是否可信。除了可能來自特定政府的誤導文宣，不顧一切想獲得流量的網民也可能是假影片原凶。

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最後，BBC提醒，按下「分享」鍵之前，請先按耐情緒，停下來檢查真偽、來源，並想清楚分享目的。

侵烏戰爭牽動人心，要在訊息量爆炸的各種交友社群平台上保持冷靜，並不容易。非營利組織「新聞素養計畫」（News Literacy Project）也提出5項忠告：1、不分享不代表不關心，2、不去放大不實資訊，才是關心（戰事），3、別擔心，你可以暫時登出社交平台，4、追蹤可信的新聞來源，5、追蹤事實查核組織的訊息。（編輯：高照芬）1110314