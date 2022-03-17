封殺俄烏戰爭假訊息 微博將揭露用戶發文所在地

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（中央社台北17日電）中國社群平台微博今天宣布，預計在未來一週上線「用戶個人資料頁展示近期發帖所在地」的功能，揭露發文者所在真實位置，藉此避免個別冒充在地網友發布和傳播不實訊息。

「微博管理員」17日下午宣布，由於俄烏局勢和中國境內疫情等熱點事件引發網友高度討論，微博站方加強查處違規訊息的同時，仍發現有個別冒充當地網友發布和傳播不實訊息的行為，為了維護秩序，預計將在未來一週上線「用戶個人資料頁展示近期發帖所在地」。

微博指出，這個功能將在「個人主頁–個人資料」中展示用戶最近一個月內最後一次發文或評論的IP歸屬地域；IP歸屬地域顯示規則與評論區當前顯示規則保持一致。這個功能目前尚在測試階段，僅對部分用戶開啟測試，主動開啟或關閉功能暫不開放。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，微博管理員數度發布處理公告，直指不良訊息亂竄於平台，例如，發布刻意渲染戰爭、引戰的言論，或是發布「烏克蘭美女」等調侃內容；也有用戶藉著熱點事件不當地蹭熱度、玩梗，或是惡意發布引流量訊息。另也有帳號冒充烏克蘭在地網友發言，誤導大眾認知。

俄烏戰爭發生後，中國社群平台也成為輿論戰場，有網友一度在社群平台上發布「烏克蘭小姐姐來中國」、「接收烏克蘭女人」等低俗文字，內容幾經翻譯傳回烏克蘭，加上中國親俄立場，掀起當地反華情緒。外國駐中國大使館官方微博，也在「小粉紅」出征下，充斥攻擊謾罵、宣揚仇恨、引戰帶節奏等言論。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110317