澤倫斯基深偽影片流傳 專家憂是俄資訊戰冰山一角

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（中央社基輔/舊金山16日綜合外電報導）有人用深偽技術（deepfake）假造烏克蘭總統澤倫斯基勸烏軍向俄羅斯投降的影片，在社群媒體流傳，今天並被駭客放到烏國新聞台網站上。專家警告這恐是資訊戰冰山一角。

美國全國公共電台（NPR）網站報導，這支約一分鐘長的影片當中，經過技術變造的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對著鏡頭向烏克蘭士兵喊話，要他們放下武器、停止與俄羅斯戰鬥並投降。

目前仍不清楚這支深偽影片由誰製作。不過，烏克蘭官員數週來已不斷警告，俄羅斯可能藉由散播造假影片打資訊戰。烏克蘭軍方情治單位本月已發布一部影片，說明俄國官方協製的深偽影片如何被用來散播恐懼和混淆視聽。

這支影片中，澤倫斯基的發言和嘴型尚算同步，但觀看者很快會發現他的口音不對；若仔細檢查，也會發現他的頭部和聲音不太自然。

臉書（Facebook）、YouTube和推特（Twitter）等全球主要社群媒體的主管皆表示，這支影片已因違反政策被移除。但在俄羅斯的社群媒體如VKontakte，它卻獲得大力宣傳。

這支深偽影片不僅出現在社群媒體，更一度被駭客放到烏克蘭國家新聞電視台「烏克蘭24」（Ukraine 24）的官方網站上。烏克蘭24還證實，駭客把偽造的澤倫斯基訊息放到新聞直播時的跑馬燈。

根據華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員歐薩查克（Roman Osadchuk）的說法，駭客成功利用烏克蘭24頻道散播的訊息，要烏克蘭人放棄對戰、放下武器，並謊稱澤倫斯基已經逃離基輔。

美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）教授、數位媒體鑑識專家法瑞德（Hany Farid）指出：「這是我們首次見到（偽造影片）還有下文。我懷疑這只是冰山一角。」

澤倫斯基已在自己的Telegram帳號發布自拍影片回應造假影片。他說：「我們正在保衛我們的土地、我們的孩子、我們的家庭。所以我們不打算放下任何武器，會戰到勝利為止。」

研究人員表示，儘管這支深偽影片的製作技術不是特別好，但仍不應該輕忽。

專門追查危機時不實媒體的人權團體「證人」（Witness）計畫主任葛瑞格里（Sam Gregory）說，烏克蘭政府的警告和澤倫斯基很快出面澄清，有助減緩造假影片在西方傳播；「但在其他一些地方，深偽影片不用品質好，或是只要好到能製造懷疑空間，就不那麼容易直接挑戰它」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110317