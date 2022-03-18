學者：戰時假訊息不易除錯 台灣應建構查證管道

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（中央社記者游凱翔台北18日電）擅長網路社群與中共認知作戰分析的學者沈伯洋表示，相對承平時期，假訊息在戰爭時期不易被除錯，因此未來台灣在戰時應對假訊息的方式，包括網路遭癱瘓下的查證管道為何，是當局該思考的議題。

中央研究院社會學研究所今天邀請軍事書籍「阿共打來怎麼辦」兩名作者，分別是擅長網路社群、中國對台認知作戰的國立台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋、臉書粉絲專頁「王立第二戰研所」成員林秉宥，以台灣目前面臨的傳統軍事威脅與中國對台的認知作戰等面向演講，並由中央研究院社會所副研究員彭保羅擔任主持人、國立中山大學政治學研究所副教授陳至潔擔任與談人。

沈伯洋指出，此次俄羅斯與烏克蘭戰爭對台灣有所啟示，例如戰事期間有許多的假新聞，而假新聞及訊息在戰爭期間必定存在，「去期待戰時沒有假新聞是無意義的」，不過，相對於平時，假新聞在戰時不易被除錯，因此在兩個情境應對假新聞的態度並不一樣，未來台灣在戰時應對假訊息的方式，包括無網路下的查證管道為何，是該思考的議題。

沈伯洋也提到，烏克蘭在此次戰爭並非有多高的戰略戰術，而是選擇守護民主自由的價值，讓西方社群平台在戰時願幫忙，進而使烏方訴求等言論被打開，反觀台灣危機更大，因為台灣部分人口使用的社群平台為中國的抖音、微信等。

針對假訊息的有效作用方式，沈伯洋強調，假消息在平時一定要「不爆開」才有影響，因為爆開就會被大力澄清，且一定要丟到「對的人」，並具有「轉譯性」高的特點，例如被網紅轉述，而很多國家都認為台灣公私部門協力應對假訊息，事實上，台灣私部門與公部門故意不合作，若與公部門合作，在藍綠（國民黨、民進黨）對決型態下，反而無法建立信任感，「故意不協力，才會更有力」。

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陳至潔提到，假消息是俄國的傳統，重點在分化社會、加強極化，從情報部門的角度來看必定帶有目的，如果是針對台灣美國等民主國家，短期作用就是改變投票行為，中長期則是改變思維模式。

他也指出，假消息有三個面向，分別是操縱情緒、一廂情願的高確定性及新奇性，假消息會成功是因為它的說法符合特定群體的政治立場、意識形態，因此必須要控制這樣的社會裂痕。（編輯：林興盟）1110318