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輝達發表新軟體平台Lepton 將創造AI算力市場

2025/5/19 18:32（5/19 20:06 更新）
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輝達19日發表一款新軟體平台Lepton，將創造AI算力市場。（中央社檔案照片）
輝達19日發表一款新軟體平台Lepton，將創造AI算力市場。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山/台北19日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）今天發表一款新軟體平台Lepton，將創造以雲端為基礎的AI晶片市場，讓雲端運算公司在一個地點出售GPU容量。

路透社報導，輝達繪圖處理器（GPU）在訓練AI模型的市場占主導地位之際，現已出現許多稱為「雲端新秀」（neoclouds）的雲端服務業者，像是CoreWeave和Nebius集團，專門出租輝達晶片供軟體開發商使用。

除了CoreWeave和Nebius，加入Lepton平台的其他業者包含Crusoe、Firmus、鴻海科技集團（Foxconn）、GMI Cloud、Lambda、Nscale、日本軟體銀行公司（SoftBank Corp）以及Yotta資料服務公司。

輝達雲端部門副總裁畢約林（Alexis Bjorlin）表示，儘管新創公司和大企業對晶片需求激增，但尋找可用晶片的過程仰賴「高度人工」。

他接受路透訪問時說：「這幾乎就像每個人到處打電話，向別人探詢可取得的運算容量。」

他指出：「我們只是設法讓這件事無縫接軌，因為這有助生態系成長和發展，也能使所有雲端—包含全球雲端和新雲端供應商—都進入輝達整個開發者生態系。」

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畢約林強調，Lepton最終將允許開發商搜尋位於特定國家的輝達晶片，以滿足資料儲存需求，還將允許已擁有輝達晶片的企業，更流暢地搜尋更多可租用晶片。

輝達並未透露這個新軟體平台的商業模式，也沒有說是否會向軟體開發商或雲端業者抽成或收取相關費用。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140519

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