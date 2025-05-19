股匯皆疲 新台幣量縮翻貶收30.205元

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）國際信用評等機構穆迪（Moody’s）調降美債評等，衝擊市場信心，台灣股匯市今天同步走疲，新台幣兌美元收盤收30.205元，貶值3.3分，由於市場觀望氣氛轉濃，交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.55億美元。

穆迪以美國政府債務持續攀升為由，宣布調降美債評等，美國失去最後一家大型信評機構給予的3A最高評等，打擊市場信心，美元資產承壓，美元指數應聲下挫，美債殖利率彈升。

台灣股匯市今天同步走弱，台股因AI機器人題材鈍化，賣壓沉重，下跌319.86點，收在21523.83點。三大法人賣超台股166.39億元，其中外資賣超130.5億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.16元，先是反映美元下挫，升至盤中高點30.125元，但美元買盤陸續進場，加上台股下跌，匯價由升轉貶，最低觸及30.225元。

外匯交易員指出，美債遭降評，市場有反映、但不大，因為三大信評機構的標普、惠譽先前均已降評，穆迪跟進不太意外，而「A5和牛變A4，還是高級牛排」，但消息面帶來波動，亞股今天表現疲軟，新台幣隨之走弱。

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外匯交易員認為，國際局勢動盪，多少動搖投資人對美元資產信心，重新調整資產結構，使得近期金融市場持續震盪，但美債在市場仍具有標竿地位，穆迪調降美債評等的衝擊有限。

隨著時序接近月底，外匯交易員也說，出口商緊盯匯價，30.200元上方就陸續進場拋匯，新台幣往上的賣壓蠻大，預估新台幣仍將延續區間整理格局，於30.2元至30.5元之間波動。（編輯：潘羿菁）1140519