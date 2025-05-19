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琉球籍漁船遭菲律賓海巡扣押 外交部交涉後返航

2025/5/19 19:18
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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）正值黑鮪魚汛期，屏東琉球籍漁船「昇漁豐」號在台菲重疊海域作業，今天凌晨卻遭菲律賓海巡登船臨檢並扣押。外交部交涉後，該船已在今天下午1時許獲釋返航。

琉球漁會理事長洪文良接受中央社記者電訪表示，現值黑鮪魚汛期，「昇漁豐」號昨夜在台菲重疊海域作業，未料遭菲律賓公務船登臨檢，後被帶回港口扣押，幸經外交部交涉後獲釋，目前返航中。近年雙方在重疊海域作業都有共識，菲國動作尚待政府部門釐清。

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民進黨籍屏南立委徐富癸辦公室表示，獲報後立即請外交部與菲律賓相關單位交涉，由駐菲代表處官員談判，今天下午1時許「昇」船獲釋。提醒漁船於台菲海域作業應提高警覺，將要求海巡署加強台菲重疊海域漁船作業南界線護漁行動。

依駐菲律賓代表處資訊，「昇」船今天凌晨近1時在雅米島東北東13浬，查船位監控系統（VMS）顯示位置於台菲重疊海域漁船作業南界線以內，未進入巴丹群島24浬鄰接區內。（編輯：李淑華）1140519

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