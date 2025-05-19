全運會10月雲林登場 虎尾田徑場進度8成步入收尾

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）全國運動會將於10月18日在雲林縣登場，縣府今天表示，全運會主場地虎尾高鐵運動園區田徑場興建進度已逾8成，進入收尾階段，一定能在7月完工，如期舉辦全運會。

雲林縣將於10月18日至23日舉辦114年全國運動會，縣長張麗善今天與交通工務局長汪令堯、教育處長邱孝文等人視察新建虎尾田徑場，給予工程團隊激勵打氣，並要求務必如期如質完成。

汪令堯簡報指出，工程預定進度76%，實際進度達85%，預計今年7月完工並完成驗收。此外，將利用縣運會期間針對田徑場做極限測試，若有需要改善的地方，會在2個月改善完畢，為全運會做萬全準備。

邱孝文表示，此處是全運會主場地與開幕場所，全運會是全國性的運動，場地當然符合國家級認證，目前國家級認證初驗已通過，未來要進一步朝向國際一級認證。此處離高鐵站僅5分鐘，是將來台灣要辦國際賽最好的場地。

張麗善提到，田徑場周遭也設有親子互動活動區、兒童探險區及運動休閒區，因此這不只是田徑場，也是雲林鄉親運動、休閒的好去處。

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張麗善強調，已要求各局處研擬在此辦活動的年度計畫，規劃田徑場如何使用，不會讓它閒置；未來不只運動賽事在此舉辦，還會有大型、全國性的活動在此舉行。

交通工務局指出，運動園區田徑場原整體經費為新台幣15.43億元（契約金額14.21億元），可容納1萬5000人，於民國112年11月20日開工，預計工期600日曆天。後因應地方建議，追加可容納994格地下停車場，整體經費增加至21.43億元，工期仍維持600日曆天。（編輯：張雅淨）1140519